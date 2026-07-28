Visa: przez AI pracę straci aż 2,6 tys. osób. Kto stworzy nowe struktury? AI!

Niebywałe! AI bardzo mocno przyczyniła się do zwolnienia aż 7 proc. pracowników międzynarodowego systemu płatniczego Visa, a teraz wejdzie w buty szefa HR i sama umebluje odchudzone struktury osobowe. Z pewnością będzie taniej, ale czy wystarczająco efektywnie? Zaświeciła się Wam czerwona lampka? Ta w mojej głowie płonie już od kilku miesięcy.

Finansowy gigant Visa rozpoczyna jedną z największych redukcji zatrudnienia w swojej historii. Pracę straci około 2,6 tys. osób, czyli blisko 7 proc. całej załogi. O planowanych zwolnieniach jako pierwszy poinformował Bloomberg, a informacje potwierdziła telewizja CNBC, powołując się na osobę znającą szczegóły sprawy. Zwalniani pracownicy mają otrzymać informacje o dalszych krokach oraz wsparciu w okresie przejściowym.

AI nie tylko zwalnia. Teraz będzie „układać” firmę

Prezes Visy, Ryan McInerney, przekonuje, że firma musi zmienić sposób działania, aby utrzymać tempo rozwoju i wykorzystać nowe możliwości rynkowe. W oficjalnym komunikacie podkreśla, że sztuczna inteligencja przyspiesza transformację przedsiębiorstwa i coraz mocniej wpływa na sposób wykonywania pracy. To oznacza, że AI nie tylko przejmie część obowiązków wykonywanych dotąd przez ludzi. Ma również pomóc w budowaniu nowych struktur organizacyjnych i wyznaczaniu kierunków rozwoju firmy.

Nie tylko AI. Visa stawia na nowe biznesy

Źródła CNBC zaznaczają jednak, że sztuczna inteligencja nie jest jedynym powodem redukcji etatów. Visa zamierza przesunąć środki do obszarów, które mają przynieść największy wzrost. Chodzi m.in. o obsługę zamożniejszych klientów, płatności międzynarodowe, usługi dla biznesu, rozwój stablecoinów (kryptowalut o stabilnej wartości, powiązanych z aktywem zewnętrznym, najczęściej walutą fiat lub surowcem) oraz dalszą ekspansję na zagranicznych rynkach.

To dopiero początek?

Zmiany w Visie wpisują się w szerszy trend widoczny w sektorze finansowym i technologicznym. Coraz więcej firm wykorzystuje AI do automatyzacji programowania, analizy danych czy obsługi procesów biznesowych, jednocześnie ograniczając zatrudnienie po latach intensywnej rekrutacji. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu podobne zwolnienia ogłosił również Mastercard. Dla pracowników cała ta sytuacja jest kolejnym sygnałem, że sztuczna inteligencja przestaje być jedynie narzędziem wspierającym pracę. Coraz częściej staje się czynnikiem, który decyduje o tym, ile osób będzie potrzebnych w firmie i jak będzie wyglądać jej przyszła organizacja.

Grzegorz Szafraniec

na podst.: Bloomberg, CNBC, Visa, biznes.interia.pl