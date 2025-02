AI w firmach? "Młodzi tracą szansę na pierwszą pracę!"

Polskie przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zaczynają wykorzystywać AI do automatyzacji powtarzalnych i najprostszych zadań - w efekcie 35% firm deklaruje, że zredukowało liczbę rekrutacji na stanowiska niewymagające doświadczenia, co oznacza wzrost o 10 pkt proc. r/r, wynika z badania EY. W 36% przedsiębiorstw wśród pracowników przeważa opinia, że wykorzystywanie technologii AI jest nieuchronne i należy zwiększać swoje cyfrowe kompetencje, w 21% dominuje sceptycyzm, w 19% obawa o utratę pracy lub trwałą zmianę jej charakteru, a w 13% entuzjazm i oczekiwania na wprowadzanie rozwiązań bazujących na AI pomagającej w codziennych obowiązkach.

„Podstawowym błędem, jaki można popełnić przy wprowadzaniu AI w firmie jest założenie, że to proces technologiczny. Kluczowi są i pozostaną ludzie. Pracownicy mogą dostrzec w sztucznej inteligencji szansę na realizację nowych zadań poprzez możliwość delegowania powtarzalnych czynności albo uważać że stanowi ona dla nich zagrożenie i robić wiele, aby mu przeciwdziałać. Przedsiębiorstwa, które optymalnie przeprowadzą cały proces zyskają podwójnie poprzez zwiększenie swojej efektywności i innowacyjności, a także budowanie wizerunku nowoczesnego pracodawcy” - ocenił partner EY i lider zespołu Technology Consulting Radosław Frańczak, cytowany w komunikacie.

Luka kompetencyjna

Według badania EY „Jak polskie firmy wdrażają AI”, poza odpowiednim wprowadzeniem sztucznej inteligencji do organizacji i przekonaniem do niej pracowników, firmy stoją u progu kolejnego wyzwania - powstaniem AI Gap, czyli luki kompetencyjnej wynikającej z ograniczania ról juniorskich. Obecnie 35% przedsiębiorstw deklaruje, że zredukowało liczbę rekrutacji na stanowiska niewymagające doświadczenia. Oznacza to wzrost o 10 pkt proc. w ciągu roku. Jednocześnie również o 10 pkt proc. - z 54% do 44% - zmalał odsetek firm pozostających na etapie weryfikacji różnych rozwiązań. Może to sugerować, że zaczynają one dostrzegać korzyści wynikające z automatyzacji powtarzalnych i prostych zadań, co wpływa na ich plany związane z osobami dopiero wchodzącymi na rynek pracy.

„AI Gap jest niestety wątkiem, często pomijanym w dyskusji dotyczącej wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Główna uwaga skupiona jest na potencjalnych redukcjach zatrudnienia, tymczasem wiodącym wyzwaniem staje się zapewnienie ciągłości wiedzy w firmach. Za kilka lat - nawet biorąc pod uwagę kryzys demograficzny - wiele przedsiębiorstw może mierzyć się z brakami pracowników mogącymi w naturalny sposób wypełnić lukę po osobach, które awansują w strukturach organizacji lub odejdą na emeryturę. Może to prowadzić do niepożądanych zmian w kulturze organizacji i ich długofalowych perspektywach biznesowych” - dodała partnerka EY Polska i liderka zespołu People Consulting Katarzyna Ellis.

Implementacja narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji w HR pozostaje na niskim poziomie. W ramach tej funkcji AI został wprowadzony w 18% przebadanych organizacji. Dla porównania w obszarze obsługi klienta ten współczynnik wynosi 41%, a finansów 28%. Wpływ na to ma konieczność zapewnienia najwyższego poziomu ludzkiej empatii, inkluzyjności oraz ochrony danych podczas realizowanych działań, podano.

W ramach obszaru HR sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przede wszystkim do automatyzacji procesów (47%), analizy CV pod kątem wymagań rekrutacyjnych (36%) oraz tworzenia opisu stanowisk (35%). We wszystkich tych aspektach zmiany w porównaniu z poprzednim rokiem pozostają na niemalże niezmienionym poziomie. Największe zmiany zostały odnotowane w aspekcie wprowadzenia wirtualnych asystentów (spadek o 8 pkt proc. do 25%) oraz badania pracowników (spadek o 17 pkt proc. do 15%).

Wyniki badania EY wskazują, że rośnie liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany operacyjne i organizacyjne oparte o sztuczną inteligencję. W ciągu roku ten odsetek wzrósł z 33% do 40%. Równocześnie z 49% do 43% spadła liczba firm pozostających na etapie poszukiwań różnych rozwiązań AI mających zwiększyć ich efektywność. Z kolei 11% organizacji deklaruje, że nie podejmuje żadnych działań w tym obszarze.

Druga edycja badania „Jak polskie firmy wdrażają AI” została opracowana na zlecenie EY Polska przez Cube Research w ostatnim kwartale 2024 roku na próbie 501 dużych i średnich przedsiębiorstw działające w branżach produkcyjnej, usługowej i handlowej.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

isbnews, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kominek jednak nie pobrudzi „Czystego Powietrza”

Bańka pęka? Duże spadki cen mieszkań

Przez ten błąd często tyjemy – to nie to o czym myślisz

»»Zdeptany naleśnik Zembaczyńskiego. Polacy wściekli za deptanie jedzenia - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24