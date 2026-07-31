Padł system! "Atak hakerski Kierwińskiego na własne państwo"

MSWiA wysłało masowy Alert RCB do obywateli. Wiadomość zawierała link kierujący użytkowników do rządowej strony. Tak stworzył się cyfrowy korek - część rządowych serwisów przestała działać. Zamiast sprawnie przeprowadzić akcję informacyjną, resort Marcina Kierwińskiego sprawił, że system padł. Internauci kpią, że MSWiA „przeprowadziło udany atak hakerski na własne państwo”.

Marcin Kierwiński?

Marcin Kierwiński to polski polityk Platformy Obywatelskiej, pełniący funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. Resort MSWiA odpowiada m.in. za część systemów związanych z bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym oraz nadzorem nad Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Alert i niedziałające strony. Co się dokładnie stało?

W piątek rano wystąpił problem z dostępem do rządowych stron internetowych. Internauci spostrzegli, że przyczyną miała być masowa wysyłka komunikatu Alertu RCB zawierającego link do rządowego materiału informacyjnego.

Krytycy zarzucili ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Marcinowi Kierwińskiemu, że decyzja o skierowaniu milionów obywateli jednocześnie do jednej strony internetowej doprowadziła do przeciążenia infrastruktury państwowej.

Komentarze

Minister Kierwiński swoją bezmyślną decyzją o rozesłaniu milionów linków Alertem RCB zablokował dostęp do wszystkich stron rządowych.Wyjątkowa amatorka - informuje o całej sytuacji były minister cyfryzacji.

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x, jb