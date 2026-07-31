1000 złotych za 1,5 minuty w podkomisji?

Marek Gróbarczyk z PiS opublikował nagranie z posiedzenia sejmowej podkomisji ds. żeglugi śródlądowej, krytykując posła KO Piotra Głowskiego za krótkie obrady i zarzucając mu pobieranie dodatkowego wynagrodzenia za ich prowadzenie.

Wypowiedź Gróbarczyka:

„Zobaczcie, kolejny doktor Kacprzyk! Gość z Platformy przytula 1000 zł za 1,5 minuty posiedzenia sejmowej podkomisji. Tusk zablokował inwestycje na rzekach i chce wprowadzić osobowość prawną rzeki Odry. A ten za gadanie takich bzdur przez rok zgarnia 12 tys. zł netto. To są naprawdę niebezpieczni ludzie”.

W bardzo krótkim wystąpieniu Głowski poinformował o planowanych tematach posiedzeń, m.in. bezpieczeństwie żeglugi, nowych technologiach oraz gospodarowaniu zasobami wodnymi. Po zaakceptowaniu harmonogramu zakończył obrady.

x, jb

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