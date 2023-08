Uwaga na wielkie ulewy!

W Pekinie spadło blisko 745 mm deszczu od soboty do środowego poranka; to największe opady w stolicy Chin od 140 lat - poinformowało w środę Biuro Meteorologiczne Pekinu. W wyniku ulew i powodzi zginęło co najmniej 20 osób, a 27 zostało uznanych za zaginione. Wcześniej informowano o 11 ofiarach śmiertelnych