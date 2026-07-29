Rotacja z półprzewodników nabiera tempa

Tematem przewodnim pozostaje rotacja kapitału z najbardziej zatłoczonego przez inwestorów detalicznych ogniwa łańcucha do bardziej defensywnych spółek value i mniej modnej ostatnio technologii. Spodziewamy się kontynuacji rotacji kapitału w oczekiwaniu na raporty Microsoftu i Mety oraz decyzję FOMC.

Nastroje, które towarzyszyły inwestorom podczas wtorkowej sesji, znalazły początek w ogromnej przecenie na południowokoreańskim KOSPI. Na indeksie po raz ósmy w tym roku zawieszono handel po tym, jak przecenił się o niecałe 11 proc. To uderzyło szczególnie mocno w amerykańską technologię, a w szczególności spółki półprzewodnikowe i pamięciowe. W Europie, ze względu na niewielką strukturalną ekspozycję na semis, poza ASML (-4,37 proc.), panowały wyraźnie lepsze nastroje. Największym wygranym okazał się szwajcarski SMI, który umocnił się o 1,04 proc., kontynuując wspinaczkę po szczytach. Kupujący przeważyli również w Londynie, gdzie FTSE100 umocnił się o 0,83 proc. Popyt wrócił w końcówce notowań do Frankfurtu oraz Paryża, gdzie DAX i CAC40 zyskały odpowiednio 0,52 proc. i 0,63 proc.. Paneuropejski STOXX umocnił się o 0,35 proc.. Jedynymi większymi parkietami pozostającymi pod presją sprzedających były włoski FTSE MiB (-0,69 proc.) oraz hiszpański IBEX35 (-0,07 proc.). Rentowność 10-letniego bunda utrzymuje się na poziomie 3,12 proc..

Mniej odporna okazała się krajowa giełda, z przeceniającymi się indeksami. Indeks polskich blue chipów WIG20, któremu wyraźnie ciążyły spółki energetyczne: Orlen (-4,08 proc.), PGE (-3,41 proc.), KGHM (-3,29 proc.) i Tauron (-1,83 proc.), stracił 0,24 proc.. Indeks szerokiego rynku WIG, po sesji charakteryzującej się trendem spadkowym, zamknął się nieznacznie pod kreską, słabszy o 0,11 proc. Słabo poradziły sobie również najmniejsze podmioty, co dobrze obrazuje zachowanie sWIG80 (-0,17 proc.). Na tym tle wyjątkiem okazała się druga linia spółek reprezentowana przez mWIG40, który po płaskiej sesji wyraźnie umocnił się w końcówce, zyskując 0,37 proc. Wtorek okazał się okazją do wyprzedaży SPW, co przełożyło się na wzrost ich dochodowości: rentowność benchmarkowej 10-latki, po wzroście o 8 pb, wynosi 5,71 proc.

Za wielką wodą najgorętszym tematem były wyrzucane z portfeli półprzewodniki. Zwróćmy uwagę na skalę przeceny: Micron (-8,85 proc.), AMD (-8,15 proc.), Intel (-5,86 proc.), Sandisk (-14,25 proc.). Tematem przewodnim pozostaje rotacja kapitału z najbardziej zatłoczonego przez inwestorów detalicznych ogniwa łańcucha do bardziej defensywnych spółek value i mniej modnej ostatnio technologii. Indeks szerokiego rynku S&P500 zyskał 0,21 proc., a Nasdaq Composite, zrzeszający ponad 2000 komponentów, stracił 0,22 proc.. Skalę rotacji dobrze obrazuje jednoprocentowa przecena Nasdaq100, zrzeszającego jedynie 100 największych podmiotów. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie decyzja dotycząca kosztu pieniądza w Stanach Zjednoczonych.

Inwestorzy decydują się wyrzucać instrumenty udziałowe również w Japonii, przez co Nikkei traci 1,56 proc. Wszystkiemu towarzyszy nagły wzrost cen ropy (Brent: +3 proc.), która przekroczyła 85 dolarów za baryłkę. Kapitał migruje do innych składowych koszyka EM, w tym Indii: Sensex umacnia się o 1,13 proc., a Nifty o 1,05 proc.. Na godzinę przed otwarciem notowań w Europie optymizm przeważa w Chinach: indeks kontynentalny Shanghai Composite rośnie o 0,42 proc., a Hang Seng o 1,20 proc. Spodziewamy się kontynuacji rotacji kapitału w oczekiwaniu na raporty Microsoftu i Mety oraz decyzję FOMC.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

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