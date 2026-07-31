600 000 zł za zdalne kierowanie SOR-em. Za zgodą Tuska

Hipokryzja systemu ochrony zdrowia, którym ma zarządzać Jolanta Sobierańska-Grenda, wspierana przez Donalda Tuska nie ma końca. Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, kierownik SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej miał wykonywać obowiązki przez 40 godzin stacjonarnie i kolejne 40 godzin zdalnie, jednocześnie kierując drugim SOR-em w Świdnicy, oddalonej o około 300 kilometrów. Za pracę w Bielsku-Białej otrzymał w ciągu roku około 600 tys. zł. Oficjalnie szpital zapewnia, że praca zdalna dotyczy wyłącznie zadań administracyjnych. Ustalenia dziennika wskazują jednak, że obejmowała również czynności związane z przyjęciami pacjentów i segregacją medyczną.

Lukratywne kontrakty finansowane z publicznych pieniędzy coraz częściej stają się symbolem sposobu zarządzania ochroną zdrowia przez Ministerstwo Zdrowia pod rządami Donalda Tuska. Kolejna sprawa z Bielska-Białej pokazuje, że dla lekarzy priorytetem stało się maksymalizowanie dochodów z publicznych środków. W czasie, gdy pacjentom tłumaczy się, że brakuje pieniędzy, personelu i środków na leczenie, nie brakuje jednocześnie setek tysięcy złotych na kontrakty, które budzą poważne pytania o gospodarowanie pieniędzmi podatników.

Trzy etaty

Jak ujawnia piątkowa „Rzeczpospolita”, oddziałem ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej kieruje lekarz, który swe obowiązki wykonuje zdalnie.

Lekarz jest zatrudniony w Bielsku-Białej na dwóch etatach – przez 40 godzin pracuje na miejscu, przez kolejne 40 godzin zdalnie. Równocześnie zarządza SOR w oddalonej o 300 km Świdnicy. W obu szpitalach zobowiązał się do braku kolizji czasowej wykonywanych świadczeń w różnych podmiotach - ustaliła gazeta.

Kłamstwo ma krótkie nogi

Czy zdalna praca na SOR jest w ogóle możliwa? Bielska lecznica na pytania „Rz” odpowiedziała, że „praca zdalna obejmuje realizację zadań w sferze administracyjnej, nie dotyczy natomiast udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SOR”, „obejmuje ona w szczególności opracowanie dokumentów koncepcyjnych, procedur operacyjnych, analiz i raportów oraz bieżący nadzór z wykorzystaniem dostępu do systemów informatycznych Szpitala”.

Ale gazeta dowiedziała się, że dotyczy ona także przyjęć pacjentów na oddział czy wykonywania segregacji medycznej.

pap, jb