600 000 zł za zdalne kierowanie SOR-em. Za zgodą Tuska
Hipokryzja systemu ochrony zdrowia, którym ma zarządzać Jolanta Sobierańska-Grenda, wspierana przez Donalda Tuska nie ma końca. Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, kierownik SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej miał wykonywać obowiązki przez 40 godzin stacjonarnie i kolejne 40 godzin zdalnie, jednocześnie kierując drugim SOR-em w Świdnicy, oddalonej o około 300 kilometrów. Za pracę w Bielsku-Białej otrzymał w ciągu roku około 600 tys. zł. Oficjalnie szpital zapewnia, że praca zdalna dotyczy wyłącznie zadań administracyjnych. Ustalenia dziennika wskazują jednak, że obejmowała również czynności związane z przyjęciami pacjentów i segregacją medyczną.
Lukratywne kontrakty finansowane z publicznych pieniędzy coraz częściej stają się symbolem sposobu zarządzania ochroną zdrowia przez Ministerstwo Zdrowia pod rządami Donalda Tuska. Kolejna sprawa z Bielska-Białej pokazuje, że dla lekarzy priorytetem stało się maksymalizowanie dochodów z publicznych środków. W czasie, gdy pacjentom tłumaczy się, że brakuje pieniędzy, personelu i środków na leczenie, nie brakuje jednocześnie setek tysięcy złotych na kontrakty, które budzą poważne pytania o gospodarowanie pieniędzmi podatników.
Trzy etaty
Jak ujawnia piątkowa „Rzeczpospolita”, oddziałem ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej kieruje lekarz, który swe obowiązki wykonuje zdalnie.
Lekarz jest zatrudniony w Bielsku-Białej na dwóch etatach – przez 40 godzin pracuje na miejscu, przez kolejne 40 godzin zdalnie. Równocześnie zarządza SOR w oddalonej o 300 km Świdnicy. W obu szpitalach zobowiązał się do braku kolizji czasowej wykonywanych świadczeń w różnych podmiotach - ustaliła gazeta.
Kłamstwo ma krótkie nogi
Czy zdalna praca na SOR jest w ogóle możliwa? Bielska lecznica na pytania „Rz” odpowiedziała, że „praca zdalna obejmuje realizację zadań w sferze administracyjnej, nie dotyczy natomiast udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SOR”, „obejmuje ona w szczególności opracowanie dokumentów koncepcyjnych, procedur operacyjnych, analiz i raportów oraz bieżący nadzór z wykorzystaniem dostępu do systemów informatycznych Szpitala”.
Ale gazeta dowiedziała się, że dotyczy ona także przyjęć pacjentów na oddział czy wykonywania segregacji medycznej.
pap, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.