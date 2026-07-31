Iran atakuje obiekty USA. Ropa w górę!
Siły irańskie poinformowały w piątek, że zaatakowały nocą amerykańskie obiekty w Kuwejcie - przekazała agencja AFP. Celem nalotu dronów była baza lotnicza Ahmad al-Dżaber, w tym hangary, systemy łączności i magazyny.
Teheran określił ostrzały jako „odpowiedź na niedawną agresję na (Iran), dokonaną przez amerykańskie siły terrorystyczne, i brutalny atak na osadę na wyspie Keszm”.
Według irańskich mediów, w wyniku czwartkowych uderzeń na Keszm, wyspę położoną w cieśninie Ormuz, zginęły trzy osoby należące do tej samej rodziny.
Rozmowy pokojowe?
AFP podkreśliła, powołując się na władze Pakistanu, że - mimo wzajemnych ataków - trwają amerykańsko-irańskie rozmowy, które mają doprowadzić do deeskalacji konfliktu. Pakistańscy dyplomaci oświadczyli, że robią „wszystko, co możliwe, aby skłonić wszystkie strony do powrotu do tzw. porozumienia z Islamabadu”, podpisanego w połowie czerwca. Umowa ta miała utorować drogę do rozmów pokojowych.
Proces ten utknął w martwym punkcie na początku lipca wraz ze wznowieniem ataków przez Stany Zjednoczone i Iran.
Amerykański republikański senator Ted Budd, zapytany o szansę na rozmowy pokojowe, ocenił w czwartek, że Teheran „nie był szczery”, gdy zasiadał do stołu negocjacyjnego.
To problem trwający od 1979 r. (rewolucji islamskiej w Iranie). Stworzył on niebezpieczny świat. Zginęły tysiące Amerykanów, w tym setki żołnierzy piechoty morskiej
– powiedział Budd w wywiadzie wyemitowanym przez stację telewizyjną ABC.
Budd wyraził przekonanie, że pod wodzą ajatollahów Iran rozbudował zdolności do działań terrorystycznych za pośrednictwem różnych grup zbrojnych w regionie - palestyńskiego Hamasu, libańskiego Hezbollahu, irańskich milicji szyickich i jemeńskich Huti. Nazwał Iran „państwem-sponsorem terroryzmu numer jeden na świecie”.
Ropa w górę
Na światowych rynkach mamy kolejny wzrost cen ropy. Surowiec zmierza do zaliczenia w lipcu największego wzrostu ceny od marca, aż o 20 proc. - informują maklerzy.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 81,45 USD - niżej o 2,56 proc.
Brent na ICE na IX jest wyceniana po 86,99 USD za baryłkę, w dół o 2,29 proc. i po zwyżce w lipcu o ok. 20 proc., z wahaniami cen w przedziale +- 11 USD.
Prognozy na kolejny miesiąc
Eksperci Infrastructure Capital Management LLC mają swoje prognozy dla cen ropy WTI.
Nasza prognoza jest taka - podczas wojny na Bliskim Wschodzie cena ropy WTI będzie oscylować w przedziale 80-100 USD za baryłkę
- powiedział Jay Hatfield, dyrektor generalny Infrastructure Capital Management LLC.
Jeśli wojna się skończy, będziemy mieli za baryłkę WTI 50-60 USD - wskazał.
pap, jb
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