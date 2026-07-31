Trump ostrzega Europę

Prezydent USA Donald Trump od dawna ostrzega Europę w sprawie bezmyślnie prowadzonej polityki masowej migracji - oświadczyła w czwartek rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, komentując kryzys migracyjny w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej.

„Prezydent Trump od dawna ostrzega Europę, co się stanie, jeśli będzie nadal realizować skrajnie lewicową, globalistyczną politykę, w tym sprzyjającą masowej migracji” – przekazała w oświadczeniu dla konserwatywnej stacji Fox News jedna z rzeczniczek Białego Domu.

Hiszpania i inne kraje, które przyjęły tę destrukcyjną filozofię, powinny natychmiast zmienić kurs, w przeciwnym razie ryzykują własny upadek

– dodała.

Co się wydarzyło?

W czwartek tysiące migrantów z Maroka przekroczyły w sposób niekontrolowany granicę z Hiszpanią. Jak podała agencja EFE, w ostatnich dniach do Ceuty dotarło około 2 tys. przybyszów, którzy opłynęli falochron, stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. W ciągu ostatniej doby służby wyłowiły z morza 10 ciał migrantów.

Rząd Hiszpanii ogłosił wysłanie do Ceuty wojska. Odrzucił też wniosek władz lokalnych o ogłoszenie stanu wyjątkowego. Jak wyjaśniło MSW, prawo nie przewiduje wprowadzenia takiego stanu w przypadku kryzysów migracyjnych.

Hiszpania i Maroko potwierdziły porozumienie w sprawie „jak najszybszej” repatriacji wszystkich osób, które przedostały się przez granicę.

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