Żydzi dostali cylinder Hitlera

Libański filantrop i biznesmen Abdallah Chatila, który nabył na aukcji w Monachium cylinder Adolfa Hitlera, przekazał go izraelskiej fundacji Keren Hayesod; w poniedziałkowym wywiadzie dla Deutsche Welle powiedział, że nie chciał, aby dostał się ręce neonazistów.

Jest dla mnie niezmiernie ważne, aby nie pozwolić na to, by takie rzeczy trafiły do niewłaściwych rąk - dodał Chatil, który mieszka w Szwajcarii.