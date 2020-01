Parlament Europejski szykuje kary finansowe dla Polski

Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Katarina Barley w opublikowanej w środę rozmowie z dziennikiem „Sueddeutsche Zeitung” opowiedziała się za tym, by zagrozić Polsce „dotkliwymi karami finansowymi”, jeśli przyjmie ona ustawę dotyczącą zmian w sądownictwie.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, to natychmiast musi zadziałać Trybunał Sprawiedliwości UE i zawnioskować o środki tymczasowe, by wykonywanie prawa zostało zawieszone. Gdyby to nie poskutkowało, należy zagrozić dotkliwymi karami finansowymi - domaga się polityk Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), do niedawna minister sprawiedliwości w rządzie Angeli Merkel.