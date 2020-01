Szamani z Amazonii stworzyli Encyklopedię Medycyny Ludowej

Plemię Matsés z Brazylii i Peru stworzyło 500-stronicową encyklopedię zawierającą metody ich medycyny ludowej. To pierwszy taki projekt w historii. Z pomocą Acaté Amazon Conservation, organizacji non-profit, której celem jest pomoc rdzennym mieszkańcom Amazonii, pięciu starszych szamanów plemienia Matsés opisało szczegółowo każdą roślinę leczniczą używaną od wieków w ich medycynie na różnego rodzaju schorzenia, informuje dobrewiadomosci.net.p. za herbs-info.com.

Jak czytamy na portalu aż do teraz, tradycyjna medycyna ludu Matsés była przekazywana głównie ustnie, z pokolenia na pokolenie. Stworzenie Encyklopedii zajęło 2 lata. To pierwsze takie dzieło, wykorzystujące ojczysty język plemienia, co ma na celu chronić i zachować te cenne informacje dla przyszłych pokoleń ich własnych potomków.

