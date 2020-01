Złodzieje znów w akcji. Takiej sytuacji nie było od lat!

Tylko co piąte dziecko wyjeżdża na zimowe ferie – wynika z badania Barometr Providenta. Częściej jest to wyjazd zorganizowany niż rodzinny wypoczynek. Na zimowy wyjazd rodzice są skłonni przeznaczyć ok. 1,7 tys. zł. 14 proc. deklaruje, że mogliby na ten cel zaciągnąć pożyczkę. Większość uczniów spędzi ferie w domu.