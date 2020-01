Będą zmiany w 5G

Zwróciliśmy się do prezesa UKE o rozważenie takich zmian w proponowanych zasadach aukcji pasm pod budowę sieci 5G, by umożliwić kupno więcej niż jednego bloku przez grupę kapitałową - poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak wyjaśnił, taka zmiana mogłaby zwiększyć konkurencyjność całego procesu.

Według propozycji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przedstawionych w drugiej rundzie konsultacji, przewidziano rozdysponowanie czterech rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz, po jednej na Grupę Kapitałową. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków się nie zmieniła i wynosi 450 mln zł.

Ministerstwo cyfryzacji szacuje, że możliwe są wyższe dochody z tej aukcji.

Prezes UKE oszacował dochody z aukcji na ok. 2 mld zł. My analizowaliśmy to, co się działo w innych państwach i szacunki różnych instytucji np. finansowych w Polsce, które wahają się od 2 do nawet 8 mld zł. Jednak, gdy porównamy polską sytuację z Niemcami, wydaje się, że możliwe są wpływy wyższe, niż zakładane przez prezesa UKE - uważa Zagórski. Jak dodał, wiele zależy od postawy samych operatorów.