Sasin: Robimy potężny krok ku budowie koncernu multienergetycznego

Podpisując porozumienie pracownicze robimy potężny krok ku budowie koncernu multienergetycznego- championa polskiego przemysłu i jednej z największych firm w naszej części Europy. PKN ORLEN, PGNiG Grupa Kapitałowa i Grupa LOTOS mają ogromny potencjał gospodarczy i inwestycyjny - napisał na Facebooku Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Firma, która powstanie z połączenia tych 3 spółek będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki. Już dzisiaj PKN Orlen generuje wysokie dochody, których znaczną część inwestuje w nowe technologie i rozwój, przez co przyczynia się do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy - budowania potęgi ekonomicznej Polski.

-Chcemy te procesy zwielokrotnić. Chcemy dać nowe instrumenty, aby jeszcze więcej inwestować, móc zmierzyć się z wyzwaniami, które przed nami stawia transformacja energetyczna - dodał Jacek Sasin.

Jego zdaniem, budowa koncernu multienergetycznego nie może przebiegać bez zgody społecznej. Kluczowym elementem, bez którego cały proces nie może się udać, jest konsensus. Po długich rozmowach strony społecznej- związków zawodowych z pracodawcami udało się wypracować dokument, który może satysfakcjonować nas wszystkich. To społeczny fundament do zbudowania potężnej, konkurencyjnej na rynku firmy. Teraz te 3 podmioty: PKN Orlen, PGNiG i Lotos są potentatami na polskim rynku, a już niedługo koncern multienergetyczny będzie konkurencyjny w wymiarze europejskim, a w dalszej perspektywie globalnym.

-Wypracowane porozumienie pracownicze jest oparte na rzetelnych podstawach, na przekonaniu, że wszyscy na tym procesie mogą zyskać. Budowa koncernu multienergetycznego jest procesem dobrym dla polskiej gospodarki, spółek, a przede wszystkim dla dziesiątek tysięcy pracowników, którzy dostają gwarancje, że ich prawa zostaną zabezpieczone - podkreślił Jacek Sasin.

Dodał też: My jako rząd Zjednoczonej Prawicy stawiamy na dialog. Podjęliśmy się wielkich reform w sferze gospodarczej. To projekty przez nas zainicjowane, jak również dostosowywanie naszego kraju do unijnych wymogów, choćby w obszarze polityki klimatycznej, co bez wątpienia jest procesem kosztownym, wymagającym dużego zaangażowania sił i środków. Wszelkie zmiany muszą jednak zachodzić w porozumieniu ze stroną społeczną. My w przeciwieństwie do naszych poprzedników traktujemy partnerów społecznych poważnie. Jeśli chce się rozmawiać, zawsze porozumienie się osiągnie - to nasze motto. Dziękuję stronie społecznej, PKN Orlen, PGNiG i LOTOS za podpisanie tego ważnego porozumienia pracowniczego.

Czytaj też: „Solidarność” oraz Orlen, Lotos i PGNiG podpisali umowę społeczną

Facebook/kp