Urodziny wielkiego ekonomisty i bohatera!

Ewentualne wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie dla pozostałych państw wspólnoty pewnego rodzaju testem. Jak powiedział profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, bardzo możliwe, że odpowiedzią na to będzie pogłębiona integracja grupy krajów skłonnych do opuszczenia Wspólnoty, które do tej pory nie robiły tego m.in. pod presją Brytyjczyków.