W Szwajcarii będą karać za krytykę homoseksualizmu

W niedzielnym referendum większość Szwajcarów poparła proponowane zmiany w prawie, by zakazać dyskryminacji osób ze względu na ich orientację seksualną, co odnosiło się głównie do zakazu krytyki homoseksualizmu.

63,1 proc. głosujących opowiedziało się za rozszerzeniem obecnych przepisów antyrasistowskich o penalizację krytyki homoseksualizmu.

Frekwencja wyniosła nieco poniżej 42 proc., czyli wyraźnie poniżej przeciętnej.

Najwięcej głosów za zmianami w prawie odnotowano w regionach francuskojęzycznych i włoskojęzycznych oraz w wielkich miastach: Zurichu, Lozannie, Bernie. Przeciw głosowano głównie na obszarach wiejskich w środkowej i wschodniej Szwajcarii.

Jak dotąd w szwajcarskim prawie mówiło się wyłącznie o dyskryminacji ze względu na rasę, religię lub grupę etniczną. Teraz osoby, które publicznie nawołują do nienawiści lub dyskryminacji wobec osób ze względu na swoją orientację seksualną, zostaną - jak to określono - poddane procedurze prawnej.

„Nikt nie musi się niczego obawiać, jeśli pozostanie pełen szacunku” - powiedziała na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Szwajcarii Karin Keller-Sutter. Dodała, że jest przekonana, że sądy nie zostaną zalane nowymi sprawami.

Po ogłoszeniu wyniku głosowania aktywiści ruchu LGBT zapowiedzieli, że będą kontynuować polityczną walkę o usankcjonowanie małżeństwa osób tej samej płci, co będzie przedmiotem obrad parlamentu Szwajcarii w marcu.

