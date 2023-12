Rząd Tuska ostro podwyższa tzw. opłatę paliwową

Od wtorku do 31 lipca br. ma obowiązywać niższa stawka VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT do zera ma spaść podatek na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc.; do 8 proc. z 23 proc. na paliwa silnikowe; VAT na gaz zostanie obniżony z 8 proc. do zera