Facebook zawiesił konta wykorzystywane przez rosyjski wywiad

Facebook zawiesił sieć kont wykorzystywanych przez rosyjski wywiad wojskowy do rozsiewania w internecie fałszywej narracji wymierzonej w Ukrainę i sąsiednie kraje - poinformował w środę dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa w Facebooku Nathaniel Gleicher.

Rosyjskie ministerstwo obrony nie odpowiedziało na prośbę agencji Reutera o komentarz. Moskwa wcześniej odrzucała oskarżenia Zachodu o ingerowanie w politykę innych krajów, między innymi poprzez wykorzystywanie mediów społecznościowych do wpłynięcia na przebieg wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku.

Gleicher poinformował, że w rosyjskiej operacji wykorzystywano ponad 100 facebookowych i instagramowych kont fikcyjnych postaci, często podających się za dziennikarzy w krajach, które były celami ataków. Kontaktowano się z lokalnymi mediami i politykami, żeby podsunąć im nieprawdziwe informacje dotyczące takich kwestii jak oskarżenia o korupcję, napięcia na tle etnicznym na Krymie czy zestrzelenie malezyjskiego samolotu nad Donbasem w 2014 roku.

Od dawna wiedzieliśmy, że ci ludzie szukają prawdziwych głosów do tego, by wzmocnić swoje narracje - powiedział Gleicher agencji Reutera. - To bardziej klasyczna operacja wywiadu, próba zmanipulowania kluczowych postaci, by osiągnąć duży wpływ - dodał.