ONZ alarmuje: Syrii grozi jeszcze większa katastrofa

Pogorszenie sytuacji humanitarnej w Syrii i cierpienia ludności cywilnej, narażonej na ataki i trudne warunki atmosferyczne, były przedmiotem środowych obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ponieważ działania wojenne zbliżają się do gęsto zaludnionych obszarów, grozi to jeszcze większą katastrofą.

Specjalny wysłannik sekretarza generalnego do Syrii Geir Pedersen, za pośrednictwem łączy wideo z Genewy, powtórzył wezwanie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o natychmiastowe zawieszenia broni w północno-zachodniej Syrii. „Ataki z powietrza powodują gwałtowne pogorszenie sytuacji humanitarnej. Od 1 grudnia przesiedlono 900 tys. osób, w tym pół miliona dzieci” - przekazał.

Na alarm bił także zastępca szefa ONZ ds. humanitarnych Mark Lowcock.

Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. praw człowieka co najmniej 100 cywilów zginęło od 1 do 16 lutego w wyniku ataków powietrznych i naziemnych na północnym zachodzie. 35 zabitych to dzieci. Ponad 90 proc. zgonów miało miejsce na obszarach niekontrolowanych przez rząd - wyszczególnił Lowcock. Podkreślił, że przesiedlono już prawie 900 tys. osób. Ponad 500 tys. z nich to dzieci - dodał.