We wtorek koronawirusowy pakiet dla polskiej turystyki

Na wtorkowym posiedzeniu rządu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawi pakiet wsparcia dla firm dotkniętych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, m.in. z branży turystycznej - zapowiedział w poniedziałek wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów minister rozwoju Jadwiga Emilewicz będzie dyskutować różne formy pomocy i wsparcia dla całego sektora gospodarki, w tym także dla branży turystycznej - powiedział wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, pełnomocnik premiera ds. promocji polskiej marki, w poniedziałek po spotkaniu z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji zrzeszających branżę turystyczną.

Zaznaczył, że sektor związany z turystyką jest jednym z najbardziej dotkniętych przez rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Mamy informacje, że w turystyce krajowej już 70 proc. rezerwacji została odwołana - powiedział.

W moim przekonaniu straty polskiej gospodarki w tej chwili przekroczyły już 1 mld zł - dodał.

Jak wskazała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, resort na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem. Dodała jednak, że „do momentu zatrzymania całkowitego rozprzestrzeniania się koronawirusa nie jesteśmy w stanie oszacować straty, jakie poniosły i poniosą firmy turystyczne”.

Gut- Mostowy powiedział, że podczas spotkania przedstawiciele branży turystycznej zgłosili swoje postulaty. Najważniejsze dotyczyły utrzymania płynności finansowej firm. „Chodzi o dodatkowe linie kredytowe, najlepiej nieoprocentowane, może z Banku Gospodarstwa Krajowego” - powiedział. Jak mówił, w sytuacji znikomych obrotów pozwoliłoby to przetrwać tym firmom przez kilka miesięcy.

Drugi postulat to odroczenie w czasie składek ZUS-owskich za pracowników, których np. trzeba będzie wysłać na przymusowy urlop - dodał.

Wiceminister Gut-Mostowy powiedział, że środki zgromadzone w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (ponad 150 mln zł na koniec roku 2019 r.) nie będą wykorzystywane do ograniczania strat związanych z koronawirusem. „Ten Fundusz może być tylko i wyłącznie wykorzystany do zabezpieczenia powrotu turystów z zagranicy w przypadku bankructwa firmy, a (…) ta przesłanka nie zniknęła” - wskazał. Dodał, że stanowisko firm turystycznych jest takie, aby nie wykorzystywać środków z Funduszu do innych celów, niż zapisane w ustawie.

Wiceminister mówił, że poniedziałkowe rozmowy z branżą turystyczną rozpoczęły serię spotkań z przedsiębiorcami z branż dotkniętych epidemią. Powołany został sztab kryzysowy złożony z przedstawicieli wszystkich gałęzi branży turystycznej; spotkania będą się odbywać co dwa tygodnie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wirus, który rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów, zabił dotąd ponad 3,8 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ok. 110 tys.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób poinformowało w poniedziałek, że w związku z Covid-19 zmarło w Europie 396 osób, a laboratoryjnie potwierdzono 11 tys. 577 przypadków zakażenia koronawirusem.

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa, ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4 tys. objętych kwarantanna domową.

PAP, mw