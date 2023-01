Gut-Mostowy: 110 mln zł na rozwój turystyki w Polsce

W 2023 roku w budżecie zapisano 110 mln zł na rozwój turystyki w Polsce, priorytetem będzie dalsze wsparcie uzdrowisk, turystyki przyjazdowej oraz wiejskiej - powiedział we wtorek wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Przypomniał, że Bon Turystyczny jest ważny do 31 marca br

Według wiceszefa resortu sportu i turystyki, dla branży turystycznej, poturbowanej mocno pandemią i lockdawnami w latach 2020 i 2021, rok 2022 był równie trudny ze względu na rosyjską agresję na naszego sąsiada. „To bardzo negatywnie wpłynęło na ruch turystyczny, zwłaszcza ten przyjazdowy” - wskazał Gut-Mostowy.

Jak poinformował, o ile turystyka krajowa odrodziła się już po pandemii, to turystyka przyjazdowa nadal jest w kryzysie. Do października 2022 r. Polskę odwiedziło 4,9 mln turystów zagranicznych, co stanowi połowę wyniku z rekordowego przedpandemicznego roku 2019 - podał. Dodał, że wsparcie turystyki przyjazdowej jest wśród priorytetowych działań na ten rok.

W 2023 roku na rozwój i promocję turystyki mamy w budżecie 110 mln zł, dla porównania w 2022 kwota ta wynosiła 75 mln zł - podał.

Jak wyjaśnił, środki te zostaną przeznaczone na trzy podstawowe priorytety.

Po pierwsze środki trafią na aktywizację i wparcie dla turystyki przyjazdowej, do promocji której włączy się również Polska Organizacja Turystyczna. Drugi priorytet to wsparcie turystyki w obszarze pasa wschodniego, który mocniej ucierpiał z powodu ryzyka wojennego. Te środki trafią na ich rozwój i promocję - powiedział.

Jak dodał, wspierane z tych dodatkowych środków będą też uzdrowiska i turystyka wiejska.

Według Guta-Mostowego, wielkim sukcesem jest natomiast umieszczenie Polski na pierwszym miejscu najlepszych na świecie destynacji turystycznych przez światową telewizję CNN. Jak ocenił, bez wątpliwości przyczyniła się do tego, gościnność Polaków wobec uchodźców wojennych z Ukrainy. „Z tej gościnności zasłynęła zawłaszcza branża turystyczna, która przyjmowała do swoich obiektów całe rodziny uchodźców” - zaznaczył.

Wiceminister Gut-Mostowy przypomniał o działaniach rządu, które wspierają rozwój turystyki w Polsce. Dodał, że dzięki wprowadzeniu takich instrumentów jak Turystyczny Fundusz Zwrotów, czy Turystyczny Fundusz Pomocowy, który sprawdził się po wybuchu wojny w Ukrainie, pozwolił biurom podróży utrzymać płynność finansową w pandemii, również tych dużych operatorów turystycznych uchronił przed bankructwem. „Takich firm w Polsce jest prawie 4 tysiące” - podał.

Program Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska przewiduje wsparcie dla gmin uzdrowiskowych, które ucierpiały w czasie trwania epidemii. Do samorządów trafi łącznie ponad 240 mln zł bezzwrotnego wsparcia z przeznaczeniem na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke przypomniał o Polskim Bonie Turystycznym, który w jego ocenie - wsparł szczególnie branże noclegową, ale również inne gałęzie sektora turystycznego. Zwrócił uwagę, że świadczeniem zostało objętych ponad 7 milionów dzieci, wartość wsparcia to ok. 4 mld zł z czego ok. 3 mld zł już trafiło do przedsiębiorców.

Szef POT dodał, że bon można wykorzystać do końca marca br. Jak zaznaczył, termin 31 marca br. to moment, w którym ZUS musi przekazać pieniądze z bonu na konto przedsiębiorcy świadczącego usługi turystyczne.

Nie jest to równoznaczne z terminem, w którym beneficjenci muszą skorzystać z dofinansowanej usługi. Mogą to zrobić w późniejszym terminie, np.: w majówkę a nawet latem - wyjaśnił Szmytke.

PAP/KG