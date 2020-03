Koronawirus już spycha świat w recesję

Ekonomiści pytani przez agencję Reuters nie mają złudzeń – globalny wzrost gospodarczy właśnie się kończy, a wszystkie scenariusze związane z kooronawirusem mówią o spowolnieniu gospodarczym, a pytanie tylko: – będzie ono duże, czy bardzo duże.

Światowa gospodarka jest już w recesji, uważają eksperci w sondażu agencji Reuters. I wszystko wskazuje na to, że ogłoszenie przez banki centralne w dziesiątkach krajów działań stymulacyjnych i osłonowych może tylko lekko osłabić ogólny trend – czyli obniżenie koniunktury gospodarczej.

Na 41 ankietowanych przez Reutersa w tym tygodniu ekonomistów z obu Ameryk i Europy, 31, stwierdziło, że obecna globalna ekspansja gospodarcza już się zakończyła.

->W zeszłym tygodniu doszliśmy do wniosku, że szok COVID-19 wywoła globalną recesję, i obrazują to prawie wszystkie kontrakty na świecie w ciągu trzech miesięcy od lutego do kwietnia - powiedział agencji Bruce Kasman, szef globalnych badań ekonomicznych w JP Morgan.

->Nie ma już wątpliwości, że najdłuższa światowa ekspansja zakończy się w tym kwartale. Kluczową kwestią dotyczącą perspektyw jest teraz określenie głębokości i czasu trwania recesji w 2020 r. - dodaje.

Zdecydowane obniżki prognoz wzrostu gospodarczego

W ciągu ostatniego miesiąca ekonomiści wielokrotnie obniżali swoje perspektywy wzrostu i zwiększali swoje prognozy prawdopodobieństwa recesji w większości głównych gospodarek.

Wśród trzech wielkich gospodarek, USA i strefa euro odnotują ujemny wzrost, w przypadku Chin oczekuje się wyniku dodatniego, ale na poziomie 1,5 proc. - powiedział Ethan Harris, szef ekonomistów w Bank of America. Oczekujemy teraz, że COVID-19 spowoduje globalną recesję w 2020 r., podobną do recesji z 1982 r. i 2009 r. – powiedział agencji Reuters Ethan Harris ” Globalny wzrost gospodarczy o połowę mniejszy od wcześniejszych prognoz Przewiduje się, że globalna gospodarka wzrośnie w tym roku o 1,6 proc., czyli około połowy z 3,1 proc. prognozowanych w styczniowym sondażu, czyli najsłabiej od globalnego kryzysu finansowego w latach 2007-09. Wraz ze wzrostem liczby przypadków koronawirusa narastają zakłócenia gospodarki światowej. Obniżyliśmy naszą prognozę globalnego wzrostu PKB do 1,25% proc.na rok - mniej dotkliwą niż głębokie recesje z lat 1981–82 i 2008–09, ale gorszą niż łagodne recesje z lat 1991 i 2001 ”- zauważył zespół badawczy Goldman Sachs. Zgodnie z tym nasi ekonomiści oczekują teraz recesji w Europie, Japonii, Kanadzie i być może w Stanach Zjednoczonych Gospodarka USA wejdzie w recesję.

Według sondażu opublikowanego w czwartek po posunięciu Rezerwy Federalnej - gospodarka USA z pewnością w tym roku wejdzie w recesję, jeśli jeszcze jej nie ma.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych dozna szoku z powodu tego koronawirusa i myślę, że nadal istnieje duża niepewność co do wielkości i głębokości oraz przedłużonego okresu szoku - powiedział Tiffany Wilding, ekonomista z Ameryki Północnej w Pacific Investment Management Co.

Chiny z najgorszą prognozą od śmierci Maoi Zedonga

Jeśli chodzi o drugą co do wielkości gospodarkę świata, Chiny, gdzie wybuchła epidemia wirusa, sondaż Reuters opublikowany 6 marca wykazał, że perspektywy zostały ponownie znacząco obniżone w tym kwartale i kolejnym kwartale 2020 roku. Od tego czasu ekonomiści jeszcze bardziej ograniczają swoje prognozy. Według nich Chiny odnotują w tym roku najwolniejszy wzrost od ponad 40 lat - w tym roku chińska gospodarka wzrośnie o 3,4 proc. Jest to najniższy poziom od 1976 r. - ostatniego roku rewolucji kulturalnej, w którym zmarł Mao Zedong.

Zgodnie z ankietą z 26 lutego, przewiduje się, że szkody gospodarcze wywołane wybuchem koronawirusa, odbiją się echem także na innych głównych gospodarkach Azji, przy czym większość z nich przewiduje znaczne spowolnienie, zatrzymanie lub zmniejszenie się w bieżącym kwartale.

Japonia na skraju recesji

Japońska gospodarka, która już gwałtownie skurczyła się pod koniec 2019 r., ma wzrosnąć tylko o 0,1 proc. w nowym roku fiskalnym, który rozpoczyna się w kwietniu. Jeszcze w lutym była mowa o 0,5 proc. wzroście. Wielka Brytania na minusie Nie inaczej było w Wielkiej Brytanii, gdzie oczekiwano, że brytyjska gospodarka wzrośnie o 0,1 proc. w tym kwartale, a następnie skurczy się o 0,3 proc kolejnym kwartale. Wcześniej oczekiwano wzrostu na poziomie 0,3 proc.

Niemcy na małym plusie

Tylko niewiele lepsze prognozy dotyczą Niemiec. Jak ocenia Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych wzrost PKB w 2020 r., wyniesie 0,7 proc., tyle że ma wynikać głównie z efektów statystycznych i większej liczby dni roboczych.

