Dekarbonizacja Europy zatruwa świat

Dekarbonizacja Europy skutkuje przenoszeniem produkcji i konsumpcji węgla do krajów azjatyckich oraz rozwijających się, a w efekcie postępującą karbonizacją światowej gospodarki - uważa prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala.

„Dekarbonizacja to, według mnie proces przenoszenia produkcji i konsumpcji węgla z krajów wysokorozwiniętych do krajów azjatyckich i rozwijających się. Oznacza globalny wzrost zużycia węgla dla podniesienia poziomu życia mieszkańców tych obszarów i zapewnienia nieprzerwanych dostaw dóbr konsumpcyjnych do krajów rozwiniętych. Tak to dzisiaj działa” - mówił szef największej górniczej spółki podczas konferencji „Górnictwo zrównoważonego rozwoju”.