Borys: nie ma mowy o recesji

Gospodarka polska obecnie doświadcza miękkiego lądowania, recesja nie jest scenariuszem, który mógłby się zrealizować, ocenił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys

gospodarka przechodzi łagodne spowolnienie niezbędne dla obniżenia inflacji. Jest to tzw miękkie lądowanie po serii szoków zewnętrznych, z których wychodzimy 17% wzrostem realnych dochodów (PKB per capita 2020-23) co jest absolutnie jednym z najlepszych wyników w UE (TOP3) 3/4 - napisał Borys na swoim profilu na Twitterze.