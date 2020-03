Uber zapewni 10 000 przejazdów dla pracowników szpitali

W ostatnich tygodniach wszystkich nas jednoczy walka o powstrzymanie epidemii koronawirusa. Nie wszyscy jednak mogą zostać w domach lub pracować zdalnie. Dlatego też by wesprzeć lekarzy i pielęgniarki, walczących na pierwszej linii frontu, Uber do końca maja zapewni 10 000 przejazdów dla pracowników służby zdrowia. Pierwsze kody już w tym tygodniu trafią do 17 placówek

Uber działa w 7 największych miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i na Śląsku. W każdym z tych miast codziennie tysiące lekarzy, pielęgniarek, salowych oraz innych pracowników szpitali, walczą o zdrowie i życie pacjentów, których liczba stale rośnie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2. By pomóc choć w małym stopniu i wesprzeć ich w tym trudnym czasie, firma Uber ufunduje darmowe przejazdy dla pracowników szpitali:

Bezpieczeństwo zawsze było i jest na pierwszym miejscu dla firmy Uber. Mamy specjalną jednostkę dedykowaną m.in. współpracy z organizacjami zdrowia publicznego na całym świecie, w celu natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z lokalnymi organizacjami ochrony zdrowia i będziemy nadal stosować się do ich wskazówek, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponadto planujemy przeznaczyć 10 000 kodów promocyjnych na przejazdy dla pracowników 17 szpitali zakaźnych, by wesprzeć w ten sposób pracowników służby zdrowia. Pierwsze kody już w tym tygodniu zostaną wysłane do placówek - mówi Michał Konowrocki, CEE Cities Lead w firmie Uber.

W ramach inicjatywy do dyrektorów szpitali zostaną przekazane kody promocyjne (o wartości 40 zł każdy) uprawniające do przejazdu do lub z wybranego szpitala, które następnie otrzymają pracownicy placówek. Kod należy wpisać do aplikacji Uber przed rozpoczęciem podróży. Kody są ważne od 24.03.2020 r. do końca maja.

Lista szpitali objętych akcją - wybrana według dostępności przejazdów za pomocą aplikacji:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie NSSU UJ Kraków-Prokocim Poradnia Chorób Zakaźnych Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Oddział przyjęć Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Szpital Specjalistyczny w Chorzowie Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Oddział Kliniczny Zakaźny, Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy

Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno - Izolacyjny i Pediatrii

