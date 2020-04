Sukces! Kolejne dwie osoby wyleczone z koronawirusa!

Dwie nastolatki, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, zostały wyleczone i opuszczą w środę Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. W sumie we wrocławskich placówkach wyleczono z COVID-19 cztery osoby.

Służby prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowały w środę, że u dwóch nastoletnich pacjentek, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, powtórnie wykonane testy są negatywne. Oznacza to, że zostały wyleczone z COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa.

„Dzieci przebywały w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu od dwóch tygodni, miały łagodne objawy choroby. Łącznie do kliniki trafiło już ponad setka dzieci. Tylko w dwóch przypadkach badania potwierdziły koronawirusa. Obecnie w klinice przebywa 9 dzieci, które czekają na wyniki badań” - powiedziała Monika Kowalska rzecznik USK we Wrocławiu.

Przed dwoma dniami z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu wyszła 74-letnia kobieta, która wyzdrowiała po 23 dniach pobytu w placówce. Jej stan momentami był ciężki i przebywała pod respiratorem. 25 marca po 12 dniach leczenia w tej samej placówce wyzdrowiał 66-letni mężczyzna.

Według informacji przekazanych w środę przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w regionie zanotowano 278 przypadkó zachorowania na COVID-19, z czego - jak podaje urząd - czterech pacjentów zmarło.

Resort zdrowia poinformował w środę rano o kolejnych 36 nowych przypadkach koronawirusa. Łączny bilans zakażonych wzrósł do 2347. Zmarły dwie kolejne osoby: 83-letni i 68-letni mężczyźni. W sumie odnotowano 35 zgonów.

PAP/ as/