PZU dba także o pracujących z domu

PZU przychodzi z pomocą przedsiębiorstwom. Rozszerza ofertę pakietu ochrony dla małych i średnich firm o ubezpieczenie Cyber.

Jak wyjaśnia Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych PZU Paweł Żmudzki:

Praca zdalna w okresie pandemii koronawirusa to wyzwanie zarówno dla firm, jak i pracowników. Wiąże się jednocześnie z zagrożeniami w postaci hakerskich ataków. Chcemy chronić przed nimi naszych klientów

Jak przypomina, PZU od lat pomaga tysiącom firm i instytucji zarządzać ryzykiem, także cybernetycznym i związanym z wymogami RODO. – Dlatego dostosowaliśmy oferowane przez nas rozwiązania do potrzeb wyjątkowej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy – dodaje Żmudzki.

Pracując zdalnie, znacznie częściej korzystamy z narzędzi informatycznych. Ułatwiają wykonywanie zadań na odległość, ale dają też pole do popisu hakerom, którzy uaktywnili się w ostatnim okresie. – Może się okazać, że zabezpieczenie komputerów i infrastruktury sieciowej oraz podnoszenie świadomości pracowników nie wystarczą. Cyberprzestępcy są bardzo pomysłowi i chętnie korzystają z zamieszania wywołanego pandemią. Dlatego zapewniamy ochronę przed zagrożeniami płynącymi z sieci i szybką pomoc w przypadku cyberataków – mówi Jakub Orlicz z Biura Produktów Masowych PZU.

W przypadku cyberataku ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty pomocy specjalistów zarządzających incydentami, informatyków śledczych, kancelarii prawnych i agencji PR. – Zorganizowanie szybkiej i skutecznej pomocy wyspecjalizowanych zespołów może być dla przedsiębiorców trudne i czasochłonne. Dlatego gwarantujemy im wsparcie w kryzysowej sytuacji – podkreśla dyrektor Żmudzki. Dodatkowo PZU rekompensuje utratę zysku i wydatki niezbędne do podtrzymania działalności firmy, a także pokrywa koszty ewentualnych kar i roszczeń.

Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą wybrać ubezpieczenie PZU Cyber, które chroni od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO lub ubezpieczenie PZU Ochrona Danych, które zapewnia pomoc w przypadku naruszenia danych osobowych.

Dodatkowa oferta dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to ubezpieczenie w pakiecie PZU Doradca sprzętu elektronicznego. – W czasie, gdy wiele firm zdecydowało się na zdalną prace, pracownicy zabrali do domów komputery i inny sprzęt biurowy niezbędny do wykonywania swoich obowiązków. Dlatego i tu przychodzimy z pomocą. Sprzęt, który jest ubezpieczony w siedzibie firmy, jest też objęty ochroną, gdy pracownicy wykorzystują go do pracy z domów – wyjaśnia Kierownik Zespołu Produktowego PZU Piotr Frąckiewicz.

PZU/ as/