Polska zajęła 1. miejsce w tym rankingu. Wspaniałe wieści

Wspaniałe wieści napłynęły ze świata bezpieczeństwa cybernetycznego, a Polska może teraz dumnie pochwalić się zajęciem pierwszego miejsca w prestiżowym rankingu NCSI (National Cyber Security Index). Ten globalny indeks, oceniający gotowość 32 krajów do radzenia sobie z zagrożeniami i incydentami cybernetycznymi, przyznał Polsce imponujące 90,83 punktów.

Polska zajęła 1. miejsce w rankingu cyberbezpieczeństwa NCSI (National Cyber Security Index). To globalny indeks, który mierzy gotowość 32. krajów do zapobiegania zagrożeniom i zarządzania incydentami cybernetycznymi - czytamy na stronie NASK

Polska otrzymała w rankingu 90,83 pkt. Na drugim miejscu znalazła się Australia (87,50 pkt), na trzecim – Estonia (85,83 pkt). W zeszłym roku ranking NCSI uaktualniany był dwukrotnie. Polska notowana była na miejscach 10. i 11.

Niewątpliwie wyróżnienie Polski w rankingu jest powodem do dumy z pracy naszych ekspertów specjalizujących się w zakresie cyberbezpieczeństwa i chroniących nas codziennie przed zagrożeniami. Żaden ranking nie może jednak uśpić naszej czujności i gotowości do działania. Sytuacja w tym obszarze jest cały czas trudna i wymaga ciągłej uważności, budowania umiejętności, rozwoju metod i narzędzi. Musimy nadal się doskonalić i rozwijać nasze zdolności do odpierania cyberataków – komentuje Adam Marczyński, Zastępca Dyrektora NASK PIB ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, który nadzoruje między innymi NASK CSIRT (Computer Security Incident Response Team).