Polscy naukowcy z europejską dotacją

Grant w wysokości 125 tys. euro na wsparcie prac badawczych związanych z koronawirusem otrzymała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) od Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - poinformowała we wtorek FNP. Środki zostaną przeznaczone na badania prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej

Grant dla FNP jest częścią dotacji w wysokości 1 mln euro, którą Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego przekazał na walkę z COVID-19. W komunikacie poinformowano, że FNP jest jedyną Polską organizacją, której został on przyznany.

Środki trafią teraz do laboratorium prof. Marcina Drąga z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Naukowiec wraz z zespołem dokonał odkrycia, które może istotnie pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Naukowcom udało się zidentyfikować enzym (proteazę), który jest niezbędny do namnażania się koronawirusa. Zablokowanie działania tego enzymu powoduje, że wirus ginie.

FNP informuje, że 1 mln euro to najwyższa w historii dotacja przyznana przez Europejski Bank Inwestycyjny. Połowę tej kwoty otrzyma pięć wiodących europejskich instytucji prowadzących lub wspierających badania naukowe, mające na celu opracowanie szczepionki lub leku na COVID-19. Oprócz FNP grant otrzymały takie instytucje jak m.in. Instytut Pasteura czy Instytut Karolinska. Druga połowa dotacji zostanie przekazana pięciu organizacjom pozarządowym walczącym ze skutkami pandemii, m.in. Czerwonemu Krzyżowi i UNESCO.

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego utworzono w ramach Grupy EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) w celu promowania i wspierania inicjatyw społecznych, kulturalnych i akademickich.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy przekazać Fundacji na rzecz Nauki Polskiej grant, który pomoże w prowadzeniu badań w walce z COVID-19. Jest to tym ważniejsze, iż wsparcie to trafi do instytutu i zespołu naukowego, który jest w tę walkę już zaangażowany od jakiegoś czasu - teraz będzie miał na to więcej środków - dodała wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska.