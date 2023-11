Polacy chcą większych podatków? Tak wynika z badań!

W ostatnich latach rząd wprowadził wiele korzystnych zmian podatkowych dla milionów Polaków. Stawka podatku PIT na skali podatkowej zmniejszyła się najpierw z 18 proc. do 17 proc., a od lipca 2022 roku do zaledwie 12 proc. Jednocześnie rząd znacząco podniósł próg podatkowy – z 85 528 zł do 120 000 zł – powyżej którego płaci się wyższy podatek