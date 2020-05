Polskie rozwiązanie open-source do walki z wirusem

„Pracujemy nad przejściówkami do masek, koncentratorami tlenu, hełmami do bezinwazyjnego oddychania, ale przede wszystkim nad urządzeniem wspomagającym oddychanie, które zaprojektowaliśmy bezpośrednio w reakcji na to jak wygląda przebieg COVID-19.” - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl Bartosz Wilk, rzecznik prasowy projektu VentilAid.

Arkady Saulski: Praktycznie od pierwszych chwil gdy koronawirus pojawił się w naszym kraju są Państwo obecni w przestrzeni sieciowej ze swoim projektem. Wiele osób już słyszało o VentilAid ale proszę wyjaśnić tym z naszych czytelników, dla których ta nazwa jest nowa - czym konkretnie jest Wasz projekt?

W zasadzie nasz projekt nieustannie się zmienia. U samego zarania Ventilaid był przede wszystkim nazwą dla „respiratora ostatniej szansy” – urządzenia, które zaprezentowaliśmy po raz pierwszy w ostatnim tygodniu marca. Wkrótce jednak to się zmieniło i dziś pod nazwą Ventilaid rozumiemy inżynierskie rozwiązania open source do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Pracujemy nad przejściówkami do masek, koncentratorami tlenu, hełmami do bezinwazyjnego oddychania, ale przede wszystkim nad urządzeniem wspomagającym oddychanie, które zaprojektowaliśmy bezpośrednio w reakcji na to jak wygląda przebieg COVID-19.

VentilAid to innowacyjny, polski projekt, który może wyraźnie wesprzeć walkę o ludzkie życie w dobie koronawirusa / autor: fot. VentilAid

To, co jednak najważniejsze to fakt, że chcemy udostępnić dokumentację naszych rozwiązań publicznie, tak by wiedza na temat tych inżynierskich rozwiązań trafiła do jak najszerszej grupy ludzi.

Nieduży, kompaktowy respirator, który można wdrożyć szybko do masowej produkcji… dlaczego nikt nie pomyślał o tym wcześniej? Nie było technologii czy też koronawirus dopiero uruchomił opcje na wykreowanie tej innowacji?

Technologia była, myślę, że faktycznie najbardziej trafną odpowiedzią jest to co Pan powiedział – nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Nie było takiej potrzeby, rynek podobnych urządzeń był jasno podzielony, istniały procedury, konkretny system oceniania, ale i pakiet chorób, które z grubsza znaliśmy. COVID-19 wywrócił stolik i zupełnie zmienia reguły gry.

Zespół VentiAid tworzą, od prawej do lewej: Mateusz Janowski, Szymon Chrupczalski, Szymon Bacher / autor: fot. VentilAid

Państwa projekt oparty jest na Druku 3D. Ta technologia od kilku już lat obecna jest w medycynie a mówiło się już o takich innowacjach jak druk tkanek miękkich czy nawet… elementów organów! Tymczasem Państwo pokazują, że można go wykorzystać prościej, bardziej tradycyjnie i zarazem - odpowiedzieć na palący, bieżący problem!

Podkreślmy istotną rzecz – nasz pierwszy prototyp był oparty na technologii druku 3d, jego fundamentalnym założeniem było, że mając w zasadzie dowolną drukarkę i dostęp do filamentu można będzie wydrukować takie urządzenie wszędzie. Nowy prototyp jest znacznie bardziej skomplikowany, ale też daje lepsze perspektywy w leczeniu pacjenta. O ile jednak powstało dzięki wykorzystaniu technologii druku 3d, o tyle nie będzie ono w tej technologii wytwarzane. Druk 3d jest świetny jeśli chodzi o prototypowanie, tworzenie setek iteracji danego elementu konstrukcji, ale do masowej produkcji znacznie lepiej sprawdzą się stare, dobre wtryskarki i formy wtryskowe.

Trudno w tej rozmowie nie odnieść się do tego co czekać nas będzie po pandemii koronawirusa. Chodzi mi zarówno o kryzys gospodarczy jak i zmiany w służbie zdrowia. Czy mają już Państwo plany na ew. wykorzystanie Waszej technologii gdy sytuacja się unormuje? Domyślam się, że Wasze rozwiązanie może pomóc w ocaleniu pacjentów nie tylko cierpiących na koronawirusa.

Tak, po tym jak prototyp 3 powstał i zademonstrowaniu jego parametrów lekarzom zrozumieliśmy, że pole do zastosowania urządzenia jest bardzo szerokie: astmatycy, ludzie cierpiący na bezdech a także cała masa innych chorób, które wymagają bezinwazyjnej wentylacji – tu nasze urządzenie może pomóc. Nie zapominajmy także o mało wciąż zbadanym a w przyszłości poważnym problemie jakim będzie pomoc tzw. Inwalidom covidowym, czyli osobom, które wyszły z choroby wywoływanej przez koronawirusa, ale ich zdrowie nie jest już takie jak wcześniej, przede wszystkim ich płuca uległy trwałemu uszkodzeniu. Być może właśnie dla tych ludzi wkrótce pomoc będzie najbardziej potrzebna.

Czy jest szansa, by Państwa rozwiązanie weszło szerzej do naszej służby zdrowia? Szczególnie, że w dobie kryzysu mamy do czynienia z zwrotem ku polskim firmom i wspieraniu polskich inicjatyw i innowatorów.

Przed nami badania kliniczne a droga do certyfikacji długa i kręta. Polskie regulacje są w tym zakresie bardzo wyśrubowane i nie jesteśmy na tym etapie w stanie powiedzieć czy i kiedy podobną certyfikację uda nam się uzyskać. Oczywiście jesteśmy głęboko przekonani, że nasze rozwiązanie może być niezwykle pomocne, więc liczymy, że wcześniej czy później taką certyfikację uda się uzyskać.

Rozmawiał Arkady Saulski.

Czytaj więcej o polskich rozwiązaniach i rodzimych produktach w sekcji KUPUJĘ, BO POLSKIE