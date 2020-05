Więcej eksportujemy niż importujemy

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego Polski w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 3,5 mld zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W takim samy okresie przed rokiem dodatnie saldo wyniosło 1,0 mld zł

Dodano, że obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 254,9 mld zł w eksporcie oraz 251,4 mld zł w imporcie. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. eksport wzrósł o 0,6 proc., a import spadł o 0,4 proc.

Mimo wprowadzonych w drugiej połowie marca br. szeregu ograniczeń na terenie Polski związanych z COVID-19 to nie miały one dużego wpływu na statystykę obrotów towarowych z zagranicą. Granice dla przepływu towarowego były i są otwarte. W danych za marzec, odnotowano spadek obrotów w statystyce towarowej handlu zagranicznego, tzn. w eksporcie o 5,6 proc., a w imporcie o 2,5 proc. w stosunku do marca ub. roku” - poinformował urząd w komunikacie.