Szok! Potężny deficyt na rachunku obrotów bieżących

Na rachunku obrotów bieżących zanotowano deficyt w wysokości 1 419 mln euro w marcu 2025 r. wobec 77 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 293 mln euro nadwyżki w marcu poprzedniego roku. Eksport towarów z Polski wzrósł o 1,4 proc. r/r do 29 211 mln euro w marcu 2025 r., zaś import wzrósł o 9,1 proc. r/r do 31 106 mln euro - podał Narodowy Bank Polski.

„W marcu 2025 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda obrotów towarowych (7,9 mld zł), dochodów pierwotnych (10,4 mld zł) i dochodów wtórnych (2,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (14,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,6 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu 2025 r. było ujemne i wyniosło 3,9 mld zł” - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 125 mln euro nadwyżki C/A.

NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 1,4 proc. r/r, import wzrósł o 9,1 proc. w marcu

Eksport towarów z Polski wzrósł o 1,4 proc. r/r do 29 211 mln euro w marcu 2025 r., zaś import wzrósł o 9,1 proc. r/r do 31 106 mln euro – podał też NBP.

Saldo obrotów towarowych w marcu było ujemne i wyniosło 1 895 mln euro wobec 966 mln euro deficytu miesiąc wcześniej.

W ujęciu złotowym, w marcu 2025 r. utrzymała się tendencja spadkowa w eksporcie towarów, natomiast ponowny wzrost odnotowano w imporcie. Według wstępnych danych wartość eksportu zmniejszyła się o 1,5 proc., a importu była o 5,9 proc. wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim, podał bank centralny w komentarzu.

„Wzrostowi importu sprzyja stopniowa poprawa koniunktury w polskiej gospodarce. Z kolei negatywny wpływ na eksport ma przede wszystkim pogarszająca się sytuacja europejskiej branży motoryzacyjnej oraz zwiększająca się konkurencja na rynkach Unii Europejskiej” - czytamy w komentarzu.

W omawianym okresie wartość eksportu towarów obniżyła się do poziomu 122,1 mld zł.

„Negatywny wpływ na dynamikę eksportu miało zwłaszcza dalsze zmniejszenie sprzedaży zagranicznej części motoryzacyjnych oraz towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. W większości pozostałych kategorii skala spadków eksportu była mniejsza w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Natomiast w eksporcie produktów rolnych kontynuowana była tendencja wzrostowa, na co wpływ miały wyższe ceny na rynkach międzynarodowych” - czytamy dalej.

Po niewielkim spadku w lutym, w marcu 2025 r. ponownie odnotowano wzrost wartości importu. W omawianym okresie zwiększyła się ona do 130,1 mld zł, wskazał NBP.

„Największy wzrost przywozu nastąpił w towarach konsumpcyjnych, do czego przyczynił się m.in. dwucyfrowy wzrost wartości importowanych towarów trwałego użytku. Po wielu miesiącach spadków w marcu 2025 r. zwiększył się także import towarów zaopatrzeniowych. Było to związane głównie z odwróceniem tendencji spadkowej w imporcie produktów z żelaza i stali. Ponadto wzrostowa tendencja umocniła się w imporcie dóbr inwestycyjnych” - napisano w komentarzu.

Pogorszenie salda obrotów towarowych

Spadek eksportu i jednoczesny wzrost importu przyczyniły się do dalszego pogorszenia salda obrotów towarowych. W marcu 2025 r. deficyt wyniósł 7,9 mld zł wobec nadwyżki 1,3 mld zł w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

„Saldo pogorszyło się we wszystkich sześciu kategoriach. Podobnie jak w poprzednich miesiącach największy negatywny wpływ na saldo obrotów towarowych miało duże zmniejszenie się nadwyżki w towarach konsumpcyjnych. Wyraźnie pogłębił się także deficyt w towarach zaopatrzeniowych oraz dobrach inwestycyjnych” - wskazał bank centralny.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 37,8 mld zł i zwiększyły się o 2,7 mld zł r/r, tj. o 7,7 proc..

„Wartość rozchodów wyniosła 23,3 mld zł i zwiększyła się o 2,0 mld zł, tj. o 9,2 proc.. Na dodatnie saldo usług (14,5 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (7,8 mld zł), usług transportowych (5,7 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1 mld zł)” - czytamy dalej.

Ekonomista: deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2025 r. będzie się powiększał

Deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2025 r. będzie się powiększał – poinformował ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek w komentarzu do danych NBP.

„W marcu 2025 deficyt salda obrotów bieżących wykazał znaczący deficyt 1 419 mln euro, istotnie poniżej konsensusu zakładającą nadwyżkę 123 mln euro. Saldo w marcu było wypadkową deficytów: w handlu towarami (1,9 mld euro), na rachunku dochodów pierwotnych (2,5 mld euro) i na rachunku dochodów wtórnych (0,5 mld euro) oraz tradycyjnej nadwyżki w handlu usługami (3,5 mld euro)” – poinformował Leszek Kąsek w komentarzu.

Dodał, że w ujęciu dwunastomiesięcznym deficyt obrotów bieżących pogłębił się do 0,4 proc. PKB z poziomu 0,1 proc. PKB miesiąc wcześniej. Z kolei saldo handlowe pogorszyło się odpowiednio do -1,4 proc. PKB z -1,1 proc. PKB.

„W marcu istotnie pogorszyło się saldo w handlu towarowymi, gdyż dynamika wyrażonego w euro importu istotnie odbiła do 9,1 proc. r/r w marcu z 2,5 proc. w lutym, podczas gdy eksport wzrósł o 1,4 proc. r/r po -1,4 proc. miesiąc wcześniej. Było to spójne z raczej rozczarowującymi danymi o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w marcu, choć wysoki wzrost importu sugeruje zakupy za granicą na zapas (…) lub zakupy sprzętu wojskowego” – przekazał.

Zwrócił uwagę, że według NBP w marcu dalej spadała wyrażona w złotych sprzedaż eksportowa branży motoryzacyjnej oraz towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. Wzrost odnotowano tylko w eksporcie produktów rolnych, co wynikało z wyższych cen globalnych. Dodał, że za skokowym odbiciem importu stały zakupy towarów konsumpcyjnych, w tym dwucyfrowy wzrost importu towarów trwałego użytku. Wskazał także, że w marcu wzrósł import zaopatrzeniowy, co „może sugerować zakupy na zapas, wyprzedzające zawirowania w handlu z powodu ceł Donalda Trumpa”.

ISBnews, PAP, sek

