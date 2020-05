Ciężko kontrolować niebezpieczne zachowania w domach

Zdaniem ekspertów Deloitte organizacje stoją obecnie w obliczu zwiększonej ekspozycji na nadużycia. Jest to efekt nie tylko wzmożonej aktywności cyberprzestępców, którzy stosują takie metody jak phishing, np. podszywając się w korespondencji e-mail pod WHO, ransomware czy też fałszywe aukcje „leków” na koronawirusa.

Mniejsza kontrola nad pracującymi w trybie home office oraz większa presja na osiągane wyniki w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego przez COVID-19 może przyczyniać się do łatwiejszej racjonalizacji nieprawidłowych i bezprawnych zachowań. Specjaliści SAS podkreślają, że bez wsparcia systemów analitycznych trudniej będzie lokalizować nadużycia i im skutecznie przeciwdziałać.

Biznes musiał nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości przeformatowanej przez koronawirusa. Organizacje myślą przede wszystkim o utrzymaniu ciągłości działania. Wiele procesów udało się przenieść do świata wirtualnego, ale ogromna liczba pracowników wykonujących swoje obowiązki w domu sprawia, że możliwości kontroli są bardzo ograniczone.

Problemu nadużyć nie należy bagatelizować i rozpatrywać przez pryzmat jednostkowych przypadków, podobnie jak nie należy lekceważyć nowych nieznanych chorób, gdyż mogą one ewoluować i stać się globalnym zagrożeniem. Na przestępstwa finansowe często składa się cała siatka transakcji. Przestępcy starają się za wszelką cenę ukryć swoją nielegalną działalność, tworząc fikcyjne firmy i przelewając środki pomiędzy różnymi krajami. Systemy analityczne pozwalają na uzyskanie szerszego kontekstu i podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o dane.

Przykładowo systemy wykrywania nadużyć analizujące jednostkowe przypadki (ang. entity-based detection systems) mogą generować powiadomienia o oszustwach typu CNP (brak karty), skutecznie zatrzymując określone transakcje, ale nie będą w stanie wskazać innych klientów dotkniętych tym samym problemem. Dzięki technikom, takim jak rozpoznawanie poszczególnych podmiotów i analiza sieci powiązań można np. odkryć, że przypadki oszustw CNP dotyczą określonego bankomatu lub sprzedawcy.

Metody walki z nadużyciami mogą przypominać te stosowane do zwalczania epidemii. Pierwszym krokiem jest zlokalizowanie i wyizolowanie podejrzanej operacji finansowej. U osób podejrzanych o zarażenie szuka się symptomów choroby, natomiast zespoły analityczne sprawdzają transakcje pod kątem anomalii – czy nie została zrealizowana o nietypowej godzinie np. w nocy, czy kwota przelewu nie jest wyższa niż zazwyczaj albo czy dane geolokalizacyjne zgadzają się z profilem użytkownika.

To, co łączy epidemię z nadużyciami, to fakt, że nie wszystkie osoby są tak samo na nie narażone. Inna jest skala nadużyć w małej rodzinnej firmie, a inna w banku. Dlatego nie można mówić o jednym sposobie zabezpieczenia organizacji. Systemy analityczne pozwalają przetwarzać zróżnicowane dane pochodzące z wielu źródeł, dzięki czemu można indywidualnie podejść do każdego przypadku i prawidłowo oznaczyć jako podejrzane lub standardowe operacje finansowe – mówi Agnieszka Piechocka, customer advisor w SAS.