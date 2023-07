Adamczyk: niebezpiecznych zachowań należy się wstydzić

Niebezpieczne zachowania nie przysparzają miana bohatera, wręcz odwrotnie, niebezpiecznych zachowań należy się wstydzić - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w krakowskim Parku Jordana, gdzie w sobotę odbywa się piknik edukacyjny o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla dzieci

Piknik organizowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest częścią projektu „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” realizowanego przez GITD przy wsparciu Funduszy Europejskich. W ramach projektu planowana jest realizacja do końca roku 250 lekcji dla ok. 15 tys. uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 szkół podstawowych. W wakacje akcje zaplanowano w trzech miejscach: Krakowie, Zakopanem i Mielnie.

Jak zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, projekt ma promować wiedzę o bezpieczeństwie na drogach wśród najmłodszych przez zabawę.

„Przez zabawę nauka. To doskonały sposób na to, żeby podnosić poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – ocenił szef resortu. „Prawidłowe zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego, zachowania na przejściach dla pieszych, zachowania obok jezdni - wszystko to dzieci pochłaniają bardzo szybko” – dodał.

Minister podkreślił, że niebezpieczne zachowania nie przysparzają miana bohatera. „Wręcz odwrotnie, niebezpiecznych zachowań należy się wstydzić. O tym powinni wiedzieć dzieci, powinni wiedzieć dorośli” – zaznaczył.

Ze sceny w Parku Jordana szef resortu infrastruktury zwrócił się do rodziców, dziękując, że „rozpoczynają tę edukację od pierwszych lat życia pociech”.

„Robimy bardzo dużo, aby obniżyć liczbę wypadków drogowych, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym” – stwierdził Adamczyk. Jak powiedział, w ostatnich 6 latach takich tragicznych wypadków było o 37 proc. mniej.

Dodał, że jest to możliwe także „dzięki takim spotkaniom, takim zabawom, tej edukacji, która podejmowana jest przez Inspekcję Transportu Drogowego”. „Mamy takie sukcesy, ale przecież do absolutnego sukcesu jeszcze droga daleka, więc bawmy się razem, edukujmy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” - mówił.

Uczestnicy pikniku w Parku Jordana mogą skorzystać na miejscu z takich atrakcji, jak np. waga przeciążeń hamowania, „odblaskownia” i miasteczko ruchu drogowego.

PAP/KG