Kościński: obecny poziom złotego ułatwia eksport

Obecny poziom złotego ułatwia eksport, ale trochę hamuje import - powiedział w poniedziałek w Bratysławie minister finansów Tadeusz Kościński

Szef polskiego MF i wicepremier, minister finansów Słowacji Eduard Heger podpisali w poniedziałek dwustronne porozumienie dotyczące zacieśnienia współpracy obu krajów w wymianie wiedzy i informacji podatkowej.

Kościński pytany był m.in. o wpływ osłabionego - w wyniku pandemii COVOD-19 - złotego na polską gospodarkę.

Minister zauważył, że początkowo w czasie pandemii złoty się osłabił, ale teraz się wzmacnia, mimo ogłoszenia w Aktualizacji Planu Konwergencji, że spodziewamy się deficytu sektora finansów publicznych w wysokości ponad 8 proc. PKB, podczas gdy początkowo planowano zrównoważenie budżetu.

Dodał, że obecnie widać wzmocnienie złotego, który utrzymuje się na poziomie 4,40-4,45 do euro.

Myślę, że to ułatwi nam idąc do przodu z eksportem i troszeczkę zahamuje import. To na razie dobry kierunek - wskazał.