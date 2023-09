Soboń o stabilizacji kursu złotego

Mamy od kilku dni turbulencje w kursie złotego. Nie ma żadnych powodów w realnej gospodarce, aby tego typu zjawisko trwało dłużej. Rządowi bardzo zależy na tym, aby ten kurs się ustabilizował – przekazał wiceminister finansów Artur Soboń w Poranku Siódma9.

Wiceminister finansów Artur Soboń zauważył w czwartek w Poranku Siódma9, że od początku tego roku byliśmy w sytuacji, w której złoty umacniał się w stosunku do euro najsilniej w całym regionie.

Dodał, że w razie potrzeby zastosowane będą narzędzia stabilizujące sytuację kursu złotego, np. narzędzia płynnościowe. „Rządowi bardzo zależy na tym, aby ten kurs się ustabilizował” – podkreślił.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w ubiegłą środę wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. - referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,50 proc., redyskontową do 6,05 proc., oraz dyskontową weksli do 6,10 proc. Po decyzji RPP złoty osłabił się wobec euro o prawie 2 proc.; w ciągu kolejnych dni złoty stracił do głównych walut ponad 20 groszy. Przed podwyżką stóp euro kosztowało ok. 4,45 zł, dolar ok. 4,13 zł, a frank ok. 4,69 zł.