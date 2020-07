Uzbrojone roboty strzegą Wielkiej Brytanii

Stosowanie dronów jest już czymś normalnym na współczesnym polu walki - teraz tego rodzaju maszyny dołączyły do straży przybrzeżnej Wielkiej Brytanii. Ta zaczęła bowiem stosować autonomiczne łodzie. Łodzie wyposazone w ostrą broń.

Pacific P24 to łódź hybrydowa, stworzona z myślą o zapewnieniu większego bezpieczeństwa morskiego Brytyjskiej Marynarki. Zdolna do samodzielnego pływania po akwenach z prędkością do 70 km/h wyposażona jest też w stabilizowany system broni maszynowej o potężnym kalibrze 12,7 milimetra. Taki pocisk zdolny jest do zadawania straszliwych, śmiertelnych ran!

Wojsko ujawniło, że systemem uzbrojenia zarządza zaawansowany algorytm, jednak ostateczną decyzję o strzale podejmuje ludzki operator.

Mimo to fakt pozostaje jasny - roboty patrolują brytyjskie wybrzeże. Oby nie doszło do buntu maszyn!

geekweek.pl/ as/