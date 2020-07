Premier Czech: na szczycie UE duże różnice zdań

Czeski premier Andrej Babisz poinformował w piątek na briefingu w przerwie obrad szczytu UE w Brukseli, że po kilku godzinach rozmów nadal występują duże różnice w stanowiskach co do kształtu funduszu odbudowy

Babisz, cytowany przez agencję Reutera, powiedział także, że nie uważa, aby unijna „27” zbliżała się do porozumienia, oraz że nie ma konsensusu co do wielkości nowego funduszu.

Komisja Europejska zaproponowała, by fundusz dysponował kwotą 750 miliardów euro. Miałoby to, jej zdaniem, wspomóc ożywienie gospodarcze w UE dotkniętej pandemią koronawirusa.

Po trwających w piątek ponad siedem godzin dwóch rundach dyskusji Michel ogłosił przerwę do kolacji, zaplanowanej na godz. 20.

W przerwie szczytu UE premier Mateusz Morawiecki spotyka się z przywódcami krajów Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Słowacji oraz Węgier.

Michel spotkał się z kolei na wspólnych konsultacjach z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerz Niemiec Angelą Merkel i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz oddzielnie z premierem Holandii Markiem Rutte.

