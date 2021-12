Premier: walczymy o bezprecedensową w historii członkostwa Polski w UE obniżkę podatków

Walczymy o bezprecedensową w historii członkostwa Polski w UE obniżkę podatków. Rozmowy wciąż trwają. Chcemy obniżki VAT na żywność z 5 proc. na 0 proc. i na paliwo z 23 proc. na 8 proc. - poinformował premier Mateusz Morawiecki, który w tej sprawie rozmawiał z szefową KE.

Szef polskiego rządu, który od środy przebywa w Brukseli, mówił podczas konferencji o swoich rozmowach z unijnymi komisarzami w sprawie obniżki podatków. Temat ten poruszył także w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Jestem po kolejnej rozmowie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - napisał na Facebooku.

W ramach wyznaczonych przez Komisję Europejską dotychczas zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Obniżyliśmy podatki i akcyzę na gaz ziemny, energię elektryczną, ciepło i paliwo do minimalnych poziomów - napisał Morawiecki. Już samo to dało wielomiliardowe oszczędności dla milionów polskich rodzi - zaznaczył. Walczymy o jeszcze większą, bezprecedensową w historii członkostwa Polski w UE obniżkę! Rozmowy wciąż trwają - dodał.