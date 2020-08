Premiera MSFS 2020 na dniach! Kolejny kamień milowy w historii gier?

Już 18 sierpnia światowa premiera MS Flight Simulator 2020. Ta kultowa seria i tym razem ma zaskoczyć i sprostać najwyższym wymaganiom, i oczekiwaniom najbardziej wytrawnych, wirtualnych i prawdziwych pilotów. Zobacz o co cały ten szum, a jeśli jest ci on obcy, po prostu poznaj kawałek historii kultury gamingowej i tytułu, którego historia już od… kilkudziesięciu lat pisana jest złotymi zgłoskami

Jeśli kochacie latanie i samoloty, to pewnie wyczekujecie z niecierpliwością dnia premiery. Jeśli tak oraz jeśli macie 30-40 lat, być może serce bije wam na to hasło jeszcze mocniej, bo sentyment z dzieciństwa do tego tytułu jest wtedy niesamowicie silny. Mowa o Microsoft Flight Simulator 2020, którego światowa premiera już za kilka dni.

Czy to jest gra dla zupełnie normalnych ludzi… ciężko ocenić. To raczej gra dla cierpliwych, którzy pragną odstresować się i doświadczyć wszelkich przyjemności i trudów odbywania również pełnych tras przelotów. Gra potrafiła zaskoczyć pięknem i odwzorowaniem świata już w 1996 roku. Aż „strach” pomyśleć, co zobaczymy i jakich wrażeń dostarczy najnowsze wydanie. Na pewno już same obecne zwiastuny potrafią oczarować.

Niemal od samego początku serię cechuje przede wszystkim realizm, który był tak duży, jak tylko pozwalała na to aktualna technologia. Wyczekując premiery przedstawiamy bardzo ciekawe wideo historyczne dla tych, którzy ciekawi są na co ówczesna technologia pozwalała.

Odkrywanie cyfrowej wersji realnego świata

W MSFS 2020 podróżuj po świecie w symulacji o niesamowitych szczegółach z ponad 37 tysiącami lotnisk, 2 milionami miast, 1,5 miliarda budynków, prawdziwymi górami, drogami, drzewami, rzekami, zwierzętami, ruchem drogowym i nie tylko.

Doskonal swoje umiejętności pilotażowe w różnych samolotach, od lekkich samolotów po samoloty komercyjne, dzięki doświadczeniu, które dostosowuje się do Twojego poziomu, oferując jednocześnie interaktywne i jasne wskazówki i listy kontrolne.

Lataj w dzień i w nocy z pogodą na żywo w czasie rzeczywistym, w tym z dokładną prędkością i kierunkiem wiatru, temperaturą, wilgotnością, deszczem i nasłonecznieniem.

TAK WYGLĄDA TO W ZAPOWIEDZI:

Minimalne wymagania PC:

System operacyjny Windows 10 (v. 1909)

Procesor Intel i5-4460, Ryzen 3 1200

Procesor GPU NVIDIA GTX 770, Radeon RX 570

Pamięć operacyjna 8 GB RAM, 2 GB VRAM

Pojemności dysku 150 GB

DirectX DirectX 11

Dokąd będzie twój pierwszy lot? Niezależnie od tego dokąd, pewne jest, że każdy gracz zacznie grę od przelotu nad… własnym domem. Realizm i tym razem ma być podstawą, wcale nie przesadzając, najnowszej odsłony tej epickiej serii firmy Microsoft.

A może głosowanie? Zapraszamy do napisania w komentarzu, dokąd udalibyście się najpierw. Paryż? Londyn? Madryt? Może uda nam się zrealizować takie testowe połączenie specjalnie dla was.

