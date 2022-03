CD Projekt RED żegna się ze swoim autorskim silnikiem

Studio CD Projekt RED potwierdziło, że pracuje nad kolejną odsłoną serii gier Wiedźmin - podał CD Projekt w komunikacie prasowym. Ponadto, CD Projekt podpisał z Epic Games International umowę licencyjną i partnerską dotyczącą korzystania z silnika Unreal Engine.

„Dzisiejsze ogłoszenie stanowi pierwsze oficjalne potwierdzenie, że powstaje kolejne pełnoprawne RPG dla jednego gracza w ramach serii Wiedźmin. Ostatnia z dotychczas wydanych odsłon serii — wydana w 2015 roku gra Wiedźmin 3: Dziki Gon — zdobyła łącznie ponad 250 nagród Gry Roku. Tytuł doczekał się również dwóch dodatków fabularnych: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino” - napisano.

Poza potwierdzeniem, że nowa gra z serii Wiedźmin powstaje, studio nie podało żadnych dodatkowych szczegółów na jej temat.

Studio CD Projekt RED potwierdziło jednocześnie, że technologia REDengine, która napędza Cyberpunka 2077, pozostanie w użyciu, jeśli chodzi o produkcję nadchodzącego dodatku do gry.

„Dodatek do Cyberpunka 2077 powstaje w oparciu o REDengine. Osoby pracujące nad tą technologią są dla nas nadal niezwykle istotne w kontekście prac nad tym projektem. Jeśli zaś chodzi o UE5, to deweloperzy zatrudnieni w CD Projekt RED przejdą szkolenia, które umożliwią im zapoznanie się z możliwościami nowego silnika” - poinformował w przesłanym PAP Biznes komentarzu prezes CD Projekt Adam Kiciński.

Z komunikatu spółki wynika, że CD Projekt na mocy umowy z Epic Games ma prawo tworzenia i wydawania gier opartych na silniku Unreal Engine 4, 5 oraz jego kolejnych wersji.

„Nasze plany zakładają, że nowe gry CD Projekt RED, poczynając od kolejnego Wiedźmina, będą oparte na silniku Unreal Engine. Obecnie skupiamy się na UE5, ale jeśli za jakiś czas ukaże się kolejna iteracja Unreal Engine, to oczywiście również będziemy mieli do niej dostęp” - dodał Kiciński.

Umowa z Epic Games została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej dalszego przedłużania i nie ogranicza liczby gier tworzonych z wykorzystaniem silnika. Przewiduje także wsparcie techniczne ze strony Epic dla tytułów wydawanych przez spółkę.

„Sednem partnerstwa jest współpraca deweloperów CD Projekt RED i Epic Games nad ulepszaniem silnika UE5 w zakresie obsługi gier typu open world oraz jego optymalizacja pod kątem wymagań nowego Wiedźmina i naszych kolejnych gier. To zdecydowanie więcej, niż prosty zakup licencji na korzystanie z silnika – nawiązujemy strategiczne partnerstwo, którego częścią jest obopólnie korzystna wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów między naszymi zespołami. Nasza umowa z Epic Games dotyczy wyłącznie silnika i związanych z nim technologii; nie obejmuje natomiast praw autorskich do gier” - poinformował prezes CD Projekt.

Zdaniem prezesa, z wykorzystania silnika Unreal Engine 5 wiąże się szereg korzyści.

„Z technicznego punktu widzenia – nowy silnik usprawni proces tworzenia gier upraszczając prace rozwojowe i pozwalając naszym deweloperom skupić się na iteracyjnym, systematycznym i intuicyjnym kreowaniu wciągających przygód. Będziemy dążyć do adaptacji i optymalizacji jego elementów pod kątem naszych założeń twórczych. Przesiadka na Unreal Engine otwiera też przed nami znacznie szersze perspektywy rekrutacji, co jest oczywistym atutem naszej współpracy z Epic Games. Poszukujemy deweloperów, którzy chcieliby do nas dołączyć i wcielać w życie swoje ambitne pomysły” - dodał.

Dotychczas studio CD Projekt RED korzystało z REDengine — autorskiej technologii, którą nieustannie rozwijało od czasu wydanej w 2011 r. gry „Wiedźmin 2: Zabójcy królów”. Ogłoszona dziś współpraca dotyczy nie tylko licencji na Unreal Engine 5, ale także możliwości modyfikowania tej technologii, jak również jej przyszłych wersji, przez studio. Twórcy z CD Projekt RED oraz Epic będą wspólnie pracować, by przystosować silnik do obsługi rozgrywki w otwartych światach. Pierwszym takim tytułem będzie właśnie nowo zapowiedziana gra z serii „Wiedźmin”.

„REDengine dobrze się nam przysłużył na przestrzeni lat – stanowi on trzon technologiczny Wiedźmina 2, Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077. Po serii wewnętrznych analiz stało się jednak dla nas jasne, że musimy położyć większy nacisk na aspekt technologiczny i zapewnić mu centralne miejsce w procesie tworzenia gier. Unreal Engine 5 i związane z nim wsparcie ze strony Epic Games stanowią platformę, która umożliwi nam skupienie się na pracy twórczej i kwestiach wykraczających poza rozwój samego silnika” - ocenił prezes Kiciński.

PAP Biznes/ as/