COVID-19: Zakaz wstępu do parków... ale tylko w nocy

Policja w Kopenhadze ogłosiła w czwartek zakaz wstępu do trzech parków w godzinach wieczornych. Obostrzenie ma związek ze znacznym przyrostem nowych zakażeń koronawirusem, a jego celem jest umożliwienie nocnych imprez.

„Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której duże grupy młodych ludzi gromadzą się, a w tym samym czasie władze walczą, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii” - oświadczyła Anne Tonnes z kopenhaskiej policji.

Zakaz wstępu do wyznaczonych stref obowiązywać będzie od czwartku do niedzieli od godz. 18 do godz. 6 rano. Za złamanie przepisów grozić będzie grzywna w wysokości 2,5 tys koron (ok. 340 euro).