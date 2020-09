Ziobro: Ta koalicja jest dobrem i warto, aby trwała dalej

Nawet w rodzinie kochających się ludzi bywa, że czasami dochodzi do napięć, emocji, sporów, i konfliktów - mówił minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro

W poniedziałek po godz. 13 zebrało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, które podejmie decyzję w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy oraz dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski, w tym obecnego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zjednoczona Prawica jest dobrem i warto, by ta koalicja przy pewnych napięciach, które w sposób naturalny się pojawiają, nadal trwała - stwierdził minister sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Wyraził też przekonanie, że koalicjantom uda się dojść do porozumienia.

Ziobro oświadczył, że Koalicja Zjednoczonej Prawicy jest dobrem i „przy pewnych napięciach, które w sposób naturalny się pojawiają warto, aby nadal trwała”. „I takie jest moje przekonanie” - podkreślił Ziobro na konferencji prasowej zorganizowanej przed g. 13.00, o której rozpocząć się miało spotkanie kierownictwa PiS w sprawie m.in. przyszłości Zjednoczonej Prawicy.

Jego zdaniem, napięcia pojawiają się nawet wewnątrz partii, zwłaszcza tych wielkich.

I świadczy o tym choćby ostatnie głosowanie też w PiS, gdzie pojawiły się różnice zdań i opinii, jeżeli chodzi o jedną z ustaw dotyczących bardzo ważnych, bardzo trudnych też z drugiej strony zagadnień dotyczących polskiej wsi, polskich rolników - zaznaczył Ziobro.

Jestem przekonany, że właśnie mądrość koalicji naszej, która z istoty swojej musi wiązać się z pewnymi różnymi czasami odrębnościami, jeżeli chodzi o sprawy programowe pozwala dojść również do porozumienia i do znalezienia kompromisów w tak trudnych czasami sprawach, tak ważnych, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt i ważnych, jeśli chodzi o sytuację polskiej wsi - powiedział Ziobro nawiązując do sprawy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Nie mamy przekonania jako Solidarna Polska, że dokonaliśmy głosowań, które by były sprzeczne z programem, mamy natomiast przekonanie, że możemy wyciągnąć wnioski z tego kryzysu, który niewątpliwie nastąpił, i mam nadzieję, że wzmocni nas jako koalicji - dodał.