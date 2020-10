Choroba Trumpa groźna dla rynków? Widać niepewność

Dolar i giełdy reagują na informację o zakażeniu koronawirusem prezydenta USA Donalda Trumpa i jego żony Melanii - powiedział PAP główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Wskazał, że najbliższe 5-6 dni przebiegu zakażenia prezydenta USA mogą okazać się kluczowe dla zachowania globalnych rynków.

Donald Trump (74 lata) poinformował na Twitterze, że czwartkowe testy wykryły u niego i pierwszej damy USA Melanii Trump (50 lat) koronawirusa.

W efekcie na rynkach w Europie i USA widoczne były spadki kontraktów na indeksy. Według Bujaka to przejaw niepewności rynków, zwłaszcza, że informacja o chorobie Trumpów pojawiła się na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi w USA, stawiając przed inwestorami wiele znaków zapytania.

O niepokojach świadczy też - zdaniem ekonomisty - umocnienie się dolara. Wyjaśnił, że notowania euro do dolara są jednym z najważniejszych mierników apetytu inwestorów na ryzyko. „To działa tak, że kiedy pojawia się niepewność to inwestorzy wolą dolara niż euro, ponieważ to dolar jest walutą rezerwową świata” - tłumaczył Bujak.