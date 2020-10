LINK4: 5 tys. zł za zachorowanie dziecka na COVID-19

Kolejne dni przynoszą złe wiadomości dotyczące rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Nauka w szkołach średnich i wyższych już zmieniła się w zdalną, w takim trybie działa też część podstawówek. Sytuacja jest dynamiczna. Poza bezwzględnym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, warto rozważyć ubezpieczenie dziecka na wypadek zachorowania na COVID-19. Z taką możliwością wychodzi LINK4 Mama

Eksperci i epidemiolodzy coraz częściej mówią o możliwości przejścia na zdalne nauczanie młodzieży w wyższych klasach podstawówek. Młodzież nie jest zatem wolna od zagrożenia zachorowania na COVID – 19. - Pandemia, z którą wszyscy borykamy się od lutego sprawiła, że dodaliśmy COVID-19 do listy chorób, za które wypłacimy jednorazowe świadczenie w wysokości 5 tysięcy złotych. – mówi Joanna Talaśka z LINK4 i dodaje, że jest to istotne szczególnie dlatego, że nie wiemy z jaką pandemiczną rzeczywistością przyjdzie nam się jeszcze mierzyć. Gdyby zdarzyło się, że dziecko zachoruje na koronawirusa, LINK4 Mama wypłaci świadczenie zarówno w związku zachorowaniem poważną chorobę, ale i za pobyt w szpitalu. To 100 złotych za dzień, a limit wynosi 2 tysiące złotych

NNW również na wypadek zamknięcia podstawówek

To ubezpieczenie działać będzie nie tylko w szkole, ale dwadzieścia cztery godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. W tym także podczas zabaw na podwórku, spacerów, podczas wyjazdów, ale i amatorskich zajęć sportowych i tanecznych. Mówiąc wprost: także poza szkołą. To ważne zwłaszcza w czasie epidemii, gdy nigdy nie wiemy czy i kiedy szkoły podstawowe znów zostaną zamknięte. Po drugie istotną różnicą są sumy ubezpieczeń. Te, w przypadku standardowych ubezpieczeń oferowanych przez szkoły, są z reguły niskie. A to oznacza niski poziom ochrony i wysokość odszkodowań za złamaną rękę lub nogę, skręconą kostkę, wybity ząb czy pobyt w szpitalu. W LINK4 Mama są do wyboru 4 sumy ubezpieczenia. Zaczynają się 15, kończą na 100 tysiącach złotych. Cały rok ochrony kosztuje od 42 do 220 złotych. Dla rodzin posiadających Karty Dużej Rodziny ubezpieczyciel przygotował 10% zniżki.

Pomoc domowa w ramach ubezpieczenia

W LINK4 Mama można ubezpieczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia, a na całą ofertę składają się pakiety LINK4 Dziecko i LINK4 Mama. Są tam nie tylko pomoc lekarska czy konsultacje z dietetykiem, prawnikiem czy psychologiem, ale też pomoc domowa, która zrobi zakupy, posprząta czy ugotuje obiad, gdy rodzic w wyniku wypadku będzie musiał zostać w łóżku. W LINK4 Mama jest także możliwość opłacenia korepetycji dla dziecka, które zachorowało i nie może chodzić do szkoły, wykupienia leków czy dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka, wraz z pokryciem rachunku do kwoty podanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przez zakupem każdej polisy, dostępnych, wraz z informacjami o całej ofercie LINK4 Mama, na stronie www.link4mama.pl i pod numerem 604 14 14 14.

Wszystkie produkty LINK4 można kupić bez wychodzenia z domu, także u współpracujących z firmą i pracujących zdalnie agentów.

Tekst przygotowany we współpracy z LINK4 Mama