Bezpieczeństwo w szkole z LINK4. Tak działa ochrona NNW dla Twojego dziecka

Powrót do szkoły po wakacjach to chwila pełna emocji i zamieszania

Musisz pomóc uczniowi dostosować się do szkolnych obowiązków i skompletować wyprawkę. Jednak istnieje jeszcze jedno, niezwykle ważne zagadnienie, które wywołuje drżenie serca każdego rodzica – bezpieczeństwo! Dlatego nie wolno zapominać o właściwym ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. LINK4 ułatwia to zadanie, oferując interesujący pakiet ubezpieczeń, w tym NNW, assistance Zdrowie zawierający m.in.10 konsultacji z psychologiem, a także assistance Szybka Pomoc.

Dzieci kochają zabawę i lubią być nieustannie w ruchu. Ich naturalna energia jest niesamowita, ale jednocześnie brak doświadczenia powoduje, że nie zawsze potrafią dokładnie ocenić zagrożenia. To właśnie ta nieświadomość sprawia, że są bardziej narażone na kontuzje niż dorośli.

W szkole, w miejscu, które ma być miejscem nauki i rozwoju, niestety czyhają na uczniów różne niebezpieczeństwa. Ryzyko wypadków jest ogromne. Potwierdzają to choćby statystyki Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ubiegłym roku szkolnym w polskich placówkach oświatowych odnotowano około 23,5 tysiąca niefortunnych zdarzeń. To oznacza, że w kraju każdego dnia aż 120 dzieci ulega jakiemuś wypadkowi. Te incydenty najczęściej mają miejsce podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale również w trakcie przerw między lekcjami.

Nie trudno sobie wyobrazić groźną sytuację: grupa uczniów gra na boisku w piłkę nożną, a jedno z dzieci upada i uderza głową o ziemię. Taki uraz może skończyć się nawet wstrząśnieniem mózgu.

To właśnie w takich chwilach, gdy nawet pozornie rutynowe zajęcia mogą stwarzać niebezpieczeństwo, ważne jest, aby mieć pewność, że Twoje dziecko jest ubezpieczone i w przypadku nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu czy też wstrząśnieniem mózgu mogło otrzymać świadczenie pieniężne.

Ważna jest także psychika

Ale nie tylko ważna jest kondycja fizyczna. Coraz częściej młodzi ludzie potrzebują też wsparcia psychologicznego. Badania pokazują, że w ostatnich 5 latach podwoiła się liczba dzieci, u których zdiagnozowano depresję. 28% czuje się osamotnionych, a 17% dzieci i młodzieży miało lub ma myśli samobójcze. Tych problemów nie można lekceważyć. W ich rozwiązaniu może pomóc assistance Zdrowie wchodzące w skład pakietu ubezpieczeń dla Dziecka.

Już na samym początku roku szkolnego, w trakcie spotkań z rodzicami, nauczyciele podkreślają konieczność ubezpieczenia ucznia. Wybór konkretnej firmy ubezpieczeniowej jest w gestii opiekunów, którzy mają za zadanie zapewnić właściwą ochronę swoim pociechom, a pakiet ubezpieczeń dla dziecka , w skład którego wchodzi m.in. NNW szkolne od LINK4 to niezwykle wartościowa opcja. To ubezpieczenie stanowi integralną część oferty LINK4 Mama i Tata. Jego wielką zaletą jest elastyczność, która daje możliwość dopasowania polisy do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nie wszyscy przecież mamy takie same wymagania i sytuacje.

Takie korzyści daje ubezpieczenie szkolne w LINK4

Swój pakiet ubezpieczeń możesz skonstruować dowolnie, łącząc dostępne w ofercie produkty. A co dokładnie się na nie składa?

• NNW tzw. Szkolne - ubezpieczenie z różnymi opcjami sumy ubezpieczenia: 15 tys. zł, 25 tys. zł, 50 tys. zł i 100 tys. zł. Obejmuje ono ochroną nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków (np. uszczerbek na zdrowiu, takie jak wybity ząb czy złamana ręka, wstrząśnienie mózgu, pobyt w szpitalu – świadczenie 100 zł za dzień – maks. 2 tys. zł, śmierć dziecka), ale także zachorowanie na sepsę i inwazyjną chorobę pneumokokową. Co ważne, w ramach tej polisy firma ubezpieczeniowa pokryje koszty leków (do 2000 zł) podczas leczenia chorób wywołanych ugryzieniem owada lub kleszcza. Dodatkowo, ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe (do 500 zł) w sytuacji, gdy w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej dziecko będzie musiało naprawić lub kupić nowe okulary korekcyjne lub aparat słuchowy.

• Assistance Zdrowie - pakiet medyczny dla dziecka, obejmujący w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku konsultacje telefoniczne z pediatrą oraz organizację i pokrycie kosztów dwóch wizyt u lekarza pediatry. W ramach tego ubezpieczenia wchodzącego w skład Pakietu, Twoje dziecko będzie mogło skorzystać także z pomocy psychologa. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty 10 telekonsultacji. To także wsparcie dla Ciebie jako rodzica, gdy wiesz, że dziecko potrzebuje właśnie tego typu specjalistycznej pomocy.

• Assistance Szybka Pomoc – w tym zakresie znajduje się m.in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku – organizacja i pokrycie kosztów (do ustalonych limitów) leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowanie i pokrycie kosztów korepetycji dla dziecka, jeżeli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku dziecko jest nieobecne w szkole dłużej niż 7 dni, a także zapewnienie łóżka szpitalnego dla prawnego opiekuna dziecka, które w wyniku wypadku lub choroby musi przebywać w szpitalu.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW dla dziecka nie jest kwotą stałą i zależy od wybranego zakresu ochrony. Im większa suma ubezpieczenia, tym cena polisy będzie wyższa. Na przykład wybierając NNW Szkolne z sumą ubezpieczenia 15 tys. zł składka wynosi 42 zł, natomiast z sumą 50 tys. zł – 124 zł.

Szybka ścieżka do odszkodowania

Ubezpieczenie NNW w LINK4 Mama i Tata zyskuje jeszcze jedną wielką zaletę – szybką wypłatę odszkodowania. Średni czas od zgłoszenia zdarzenia do wypłaty pieniędzy to 6 dni.

Warto zwrócić uwagę, że przy NNW uszczerbek na zdrowiu nie musi być trwały. Wypłata świadczenia odbywa się na podstawie dokumentów medycznych bez konieczności czekania na zakończenie leczenia. Co ważne, ochrona działa również w przypadku nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas amatorskiego uprawiania przez dziecko sportów (pod warunkiem, że nie są to sporty wysokiego ryzyka). Do tego ubezpieczenie obejmuje zdarzenia na całym świecie.

Poczucie spokoju

Dla każdego odpowiedzialnego rodzica polisa NNW dla dziecka to nie jest marnotrawienie pieniędzy. Nawet jeśli nie dojdzie do jej wykorzystania, daje ona cenne poczucie komfortu i spokoju, a wsparcie ubezpieczenia może okazać się bezcenne.

Aby wyliczyć dokładny koszt polisy, można skorzystać z prostego kalkulatora, dostępnego na stronie www.link4mama.pl lub skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie można wykupić przez internet, a jeśli potrzebujemy dodatkowych informacji, konsultacji czy wsparcia, możemy zadzwonić pod specjalny numer 604 14 14 14 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00). Wszelkie informacje, w tym limity i wyłączenia odpowiedzialności, znajdziemy w OWU Dziecko na www.link4mama.pl.