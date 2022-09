Dziecko wraca do szkoły. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie?

Powrót po wakacjach do szkoły zawsze wiąże się z dużymi emocjami i sporym zamieszaniem. Trzeba pomóc uczniowi przestawić się na szkolny tryb zajęć, a do tego skompletować wyprawkę i ułożyć domowy grafik, dopasowany do aktualnego planu lekcji. Pozostaje jeszcze jedna – chyba najważniejsza kwestia, która potrafi zburzyć spokój każdego rodzica. To bezpieczeństwo. Dlatego, aby zapewnić dziecku właściwą ochronę, nie możemy zapomnieć o dobrym ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. LINK4 ułatwia to zadanie, proponując unikatowy na rynku pakiet ubezpieczeń DZIECKO, wchodzący w skład oferty LINK4MAMA.

Gdyby kózka nie skakała…

Dzieci to wulkan energii. Bawią się i są w ciągłym ruchu. Dzieci to wulkan energii. Nie są jeszcze w stanie prawidłowo ocenić zagrożeń, stąd większe ryzyko obrażeń niż u dorosłych. Zarówno w szkole, jak i w czasie wolnym od zajęć o wypadek nietrudno.

-Zdecydowana większość szkód z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków u dzieci to właśnie niewielkie zdarzenia takie jak zwichnięcia, skręcenia czy złamania, do których doszło w szkole lub na treningach – stwierdza Marek Wasilewski, dyrektor Pionu Szkód w LINK4.

Ze statyk Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskich placówkach oświatowych rocznie notuje się około 60 tysięcy takich zdarzeń. Zdarzają się też niestety poważniejsze urazy, wymagające pobytu w szpitalu. Dlatego tuż po rozpoczęciu nauki, podczas pierwszych zebrań z rodzicami, pedagodzy przypominają i zachęcają, aby dziecko było ubezpieczone. Wybór ubezpieczyciela należy do opiekunów.

Wybierz sam to, czego potrzebujesz

Czym kierować się, aby wybrać dobrą polisę? Dobre ubezpieczenie powinno być możliwie elastyczne, by jak najlepiej dopasować je do naszych indywidualnych oczekiwań. W ramach oferty LINK4 Mama rodzic sam decyduje, co włącza w skład ubezpieczenia swojej pociechy.

Pakiet Dziecko w ramach LINK4 Mama można skonstruować, dodając dostępne w ofercie produkty. A są to:

● NNW DZIECKO (z sumą ubezpieczenia 15 tys. zł, 25 tys. zł, 50 tys. zł i 100 tys. zł), obejmujące ochroną nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszczerbek na zdrowiu, wstrząśnienie mózgu, pobyt w szpitalu, śmierć dziecka), ale też zachorowania na sepsę oraz inwazyjną chorobę pneumokokową.

● Assistance Zdrowie - (Zdrowie Urwisa) – pakiet medyczny dla dziecka - obejmujący w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku konsultacje telefoniczne z pediatrą przez całą dobę 7 dni w tygodniu, organizację i pokrycie połowy kosztów wizyty u lekarza specjalisty, a także zorganizowanie i pokrycie po nieszczęśliwym wypadku dwóch konsultacji u rehabilitanta oraz organizacja i pokrycie kosztów jednej konsultacji u psychologa.

● Assistance – Szybka Pomoc, w którego zakresie znajduje się m.in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku –- organizacja dostarczenia i pokrycie kosztów (do ustalonych limitów) zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowania i pokrycia kosztów korepetycji dla dziecka, jeżeli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku dziecko jest nieobecne w szkole dłużej niż 7 dni, a także do zapewnienia łóżka szpitalnego dla prawnego opiekuna dziecka, które w wyniku wypadku lub choroby musi przebywać w szpitalu.

Jakie są koszty ubezpieczenia? Na przykład, wybierając NNW z sumą 50 tys. zł, składka wyniesie 124 zł.

Warto zwrócić uwagę, że przy NNW w LINK4 uszczerbek na zdrowiu nie musi być trwały. Wypłata świadczenia odbywa się na podstawie dokumentów medycznych bez konieczności czekania na zakończenie leczenia. Co ważne, ochrona działa również w przypadku nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas amatorskiego uprawiania przez dziecko sportów.

Szybka ścieżka od zgłoszenia do odszkodowania

Ubezpieczenie NNW w LINK4MAMA zyskuje jeszcze jedną wielką zaletę –- bardzo szybką wypłatę odszkodowania. Właśnie zakończył się pilotaż szybkiej ścieżki likwidacji szkód NNW w LINK4 i teraz od 1 września 2022 r. klienci mogą w pełni korzystać z tego udogodnienia.

-Dzięki nowym narzędziom średni czas od zgłoszenia zdarzenia do wypłaty odszkodowania skrócił się z 8 do zaledwie 2 dni. A to tylko dane uśrednione. W bardzo wielu przypadkach wypłata to wręcz kwestia godzin, a nie dni – zaznacza Marek Wasilewski, dyrektor Pionu Szkód w LINK4.

Zgodnie z nową ścieżką, w momencie zgłoszenia szkody klient otrzymuje aktywny link, który prowadzi do aplikacji dostępnej online. Narzędzie nie wymaga instalowania niczego na komputerze ani na telefonie i w bardzo prosty sposób prowadzi krok po kroku poszkodowanego.

–Po wypełnieniu krótkiego formularza, wskazaniu z listy doznanego obrażenia i załączeniu niezbędnych dokumentów medycznych, szkoda trafia do likwidatora, który najczęściej jeszcze tego samego dnia roboczego podejmuje decyzję o wypłacie – mówi Marta Giernaś, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Osobowych w LINK4.

Jaki wariant ubezpieczenia jest najlepszy?

Składka za ubezpieczenie dziecka nie jest stała i zależy od wybranego zakresu ochrony. Możemy wybierać spośród trzech ubezpieczeń: NNW, Assistance Zdrowie i Assistance Szybka Pomoc.

Aby wyliczyć dokładny koszt polisy, warto skorzystać z prostego kalkulatora, dostępnego na stronie www.link4mama.pl lub skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie można wykupić przez internet, a jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, konsultacji czy wsparcia, zadzwoń po prostu pod specjalny numer 604 14 14 14 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00) lub odwiedź agenta ubezpieczeniowego.

Wszelkie informacje, w tym limity i wyłączenia odpowiedzialności, znajdziemy w OWU DZIECKO na www.link4mama.pl.

Materiał powstał we współpracy z Grupą PZU