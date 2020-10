Chińczycy szykują największy debiut w historii światowych giełd

Chińska spółka Ant Group stojąca za popularną platformą płatności Alipay, zamierza przeprowadzić największy debiut w historii światowych giełd. Wartość akcji, które trafią do inwestorów przekroczy 30 mld dolarów.

Spółka Ant Group – chiński fintech powiązany z Alibaba Group, spółką założoną przez Jacka Ma – podała do publicznej wiadomości ceny akcji w ramach pierwsze oferty publicznej, która równolegle przeprowadzona będzie na giełdach w Hongkongu oraz Szanghaju. Na pierwszym z parkietów cenę ustalono na 80 dolarów hongkońskich (10,32 USD), na drugim na 68 juanów (10,26 USD).

Oznacza to, że łączna wartość oferty wyniesie 34,4 mld dolarów. To więcej od poprzedniego światowego rekordu, który w 2019 r. ustanowił naftowy gigant Saudi Aramco (29,4 mld USD). Przy podanych cenach akcji, kapitalizacja Ant Group sięgnie 310 mld dolarów. To więcej od wielu gigantów z Wall Street, w tym JP Morgan (308 mld USD), PayPal (231,5 mld USD), Netflix (215,7 mld USD) czy Coca-Cola (214 mld USD).

bankier.pl/kp